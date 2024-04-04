Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ

Никита Кучеров Фото: globallookpress.com
В среду «Тампа» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:1. Кучеров оформил ассистентский хет‑трик и стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось достичь отметки в 130 очков в одном регулярном чемпионате лиги.
Второй звездой дня стал голкипер «Даллас Старз» Джейк Отинжер, сделавший шатаут в игре против «Эдмонтон Ойлерз» (5:0). Вратарь отразил 35 бросков.
Первой звездой дня признан нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Тревор Мур, в активе которого три шайбы в матче против «Сиэтл Кракен» (5:2).