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    Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Форвард «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс‑служба лиги.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    В среду «Тампа» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:1. Кучеров оформил ассистентский хет‑трик и стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось достичь отметки в 130 очков в одном регулярном чемпионате лиги.

    Второй звездой дня стал голкипер «Даллас Старз» Джейк Отинжер, сделавший шатаут в игре против «Эдмонтон Ойлерз» (5:0). Вратарь отразил 35 бросков.

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    Первой звездой дня признан нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Тревор Мур, в активе которого три шайбы в матче против «Сиэтл Кракен» (5:2).

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