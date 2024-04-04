Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ

Форвард «Тампы»признан третьей звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс‑служба лиги.

В среду «Тампа» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:1. Кучеров оформил ассистентский хет‑трик и стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось достичь отметки в 130 очков в одном регулярном чемпионате лиги.

Второй звездой дня стал голкипер «Даллас Старз» Джейк Отинжер, сделавший шатаут в игре против «Эдмонтон Ойлерз» (5:0). Вратарь отразил 35 бросков.

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Первой звездой дня признан нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Тревор Мур, в активе которого три шайбы в матче против «Сиэтл Кракен» (5:2).