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    «Ухань Три Таунс» добудет вторую викторию в сезоне

    «Ухань Три Таунс» — «Цанчжоу». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 4 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Ухань Три Таунс» — «Цанчжоу»
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    «Ухань Три Таунс»
    «Ухань Три Таунс» на своем поле примет «Цанчжоу» в 4-м туре китайской Суперлиги. Матч состоится 4 апреля и начнется в 14:35 по мск. «Ухань Три Таунс» — «Цанчжоу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 04 Апреля 2024 года

    «Ухань Три Таунс»

    Турнирное положение: Чемпион Китая 2022 года в этом первенстве на данный момент идет в середине таблицы, имея на счету три балла.

    «Ухань Три Таунс» в текущем чемпионате выиграл один поединок и дважды проиграл, забил четыре гола, а пропустил на мяч больше.

    Последние матчи: В прошлом туре Суперлиги «синие» на своем поле минимально уступили «Бэйцзин Гоань» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они добыли первую и пока единственную викторию в сезоне, одолев в гостях «Наньтун Чжиюнь» 3:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: В новом сезоне «Ухань Три Таунс» отыграл всего три поединка, в которых раз победил и дважды уступал. Всего же в этом году у команды четыре встречи в различных турнирах и в трех из них она проиграла, но не забивала лишь в одном случае.

    «Цанчжоу»

    Турнирное положение: Команда из провинции Хэбэй с четырьмя набранными очками разместилась сейчас на восьмой строке в таблице.

    «Цанчжоу» выиграл один поединок из трех проведенных, раз уступил и расписал один мировой исход.

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    • Последние матчи: В минувшем игровом дне чемпионата «Юнчан Хиллс» расписали гостевую мировую с «Шэньчжэнь» 2:2, а туром ранее они на своей территории смогли минимально одолеть «Чэнду» со счетом 1:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Цанчжоу» в этом году отыграл всего три поединка, все которые пришлись на новый розыгрыш чемпионата Китая. В этих играх пока коллектив соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и расписав мировую по разу. В двух случаях из трех он забивал.

    Статистика для ставок

    • «Ухань Три Таунс» в рамках чемпионата страны дома в последних шести играх по три раза побеждала и уступала

    • «Цанчжоу» в гостях проиграл шесть из семи минувших встреч при одной ничьей

    • В истории противостоянии этих клубов было всего четыре поединка, в которых они по два раза обыграли друг друга

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ухань Три Таунс» — 1.67, победа «Цанчжоу» — 4.75, ничья — 4.24.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.36 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии ставим на викторию «Ухань Три Таунс», ведь «Цанчжоу» на выезде выступает крайне слабо, проиграв шесть из семи минувших встреч.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ухань Три Таунс» с форой (-1) за 2.07.

    Прогноз: Но не ждем здесь высокой результативности, так как оба клуба на старте сезона испытывают ряд сложностей в атаке.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Ухань Три Таунс» — «Цанчжоу» с коэффициентом 2.07. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ухань Три Таунс» добудет вторую викторию в сезоне
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