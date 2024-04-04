«Ухань Три Таунс»
Турнирное положение: Чемпион Китая 2022 года в этом первенстве на данный момент идет в середине таблицы, имея на счету три балла.
«Ухань Три Таунс» в текущем чемпионате выиграл один поединок и дважды проиграл, забил четыре гола, а пропустил на мяч больше.
Последние матчи: В прошлом туре Суперлиги «синие» на своем поле минимально уступили «Бэйцзин Гоань» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они добыли первую и пока единственную викторию в сезоне, одолев в гостях «Наньтун Чжиюнь» 3:1.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: В новом сезоне «Ухань Три Таунс» отыграл всего три поединка, в которых раз победил и дважды уступал. Всего же в этом году у команды четыре встречи в различных турнирах и в трех из них она проиграла, но не забивала лишь в одном случае.
«Цанчжоу»
Турнирное положение: Команда из провинции Хэбэй с четырьмя набранными очками разместилась сейчас на восьмой строке в таблице.
«Цанчжоу» выиграл один поединок из трех проведенных, раз уступил и расписал один мировой исход.
Последние матчи: В минувшем игровом дне чемпионата «Юнчан Хиллс» расписали гостевую мировую с «Шэньчжэнь» 2:2, а туром ранее они на своей территории смогли минимально одолеть «Чэнду» со счетом 1:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Цанчжоу» в этом году отыграл всего три поединка, все которые пришлись на новый розыгрыш чемпионата Китая. В этих играх пока коллектив соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и расписав мировую по разу. В двух случаях из трех он забивал.
Статистика для ставок
- «Ухань Три Таунс» в рамках чемпионата страны дома в последних шести играх по три раза побеждала и уступала
- «Цанчжоу» в гостях проиграл шесть из семи минувших встреч при одной ничьей
- В истории противостоянии этих клубов было всего четыре поединка, в которых они по два раза обыграли друг друга
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ухань Три Таунс» — 1.67, победа «Цанчжоу» — 4.75, ничья — 4.24.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.36 соответственно.
- 1.83Спартак — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.10Манчестер Сити — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 1.92Арсенал — Лутон Таун: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В данном противостоянии ставим на викторию «Ухань Три Таунс», ведь «Цанчжоу» на выезде выступает крайне слабо, проиграв шесть из семи минувших встреч.
Рекомендуемая ставка: победа «Ухань Три Таунс» с форой (-1) за 2.07.
Прогноз: Но не ждем здесь высокой результативности, так как оба клуба на старте сезона испытывают ряд сложностей в атаке.
Ставка: ТМ 3,0 за 1.90.