«Ухань Три Таунс» на своем поле примет «Цанчжоу» в 4-м туре китайской Суперлиги. Матч состоится 4 апреля и начнется в 14:35 по мск. «Ухань Три Таунс» — «Цанчжоу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ухань Три Таунс»

Турнирное положение: Чемпион Китая 2022 года в этом первенстве на данный момент идет в середине таблицы, имея на счету три балла.

«Ухань Три Таунс» в текущем чемпионате выиграл один поединок и дважды проиграл, забил четыре гола, а пропустил на мяч больше.

Последние матчи: В прошлом туре Суперлиги «синие» на своем поле минимально уступили «Бэйцзин Гоань» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они добыли первую и пока единственную викторию в сезоне, одолев в гостях «Наньтун Чжиюнь» 3:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В новом сезоне «Ухань Три Таунс» отыграл всего три поединка, в которых раз победил и дважды уступал. Всего же в этом году у команды четыре встречи в различных турнирах и в трех из них она проиграла, но не забивала лишь в одном случае.

«Цанчжоу»

Турнирное положение: Команда из провинции Хэбэй с четырьмя набранными очками разместилась сейчас на восьмой строке в таблице.

«Цанчжоу» выиграл один поединок из трех проведенных, раз уступил и расписал один мировой исход.

Последние матчи: В минувшем игровом дне чемпионата «Юнчан Хиллс» расписали гостевую мировую с «Шэньчжэнь» 2:2, а туром ранее они на своей территории смогли минимально одолеть «Чэнду» со счетом 1:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Цанчжоу» в этом году отыграл всего три поединка, все которые пришлись на новый розыгрыш чемпионата Китая. В этих играх пока коллектив соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и расписав мировую по разу. В двух случаях из трех он забивал.

Статистика для ставок

«Ухань Три Таунс» в рамках чемпионата страны дома в последних шести играх по три раза побеждала и уступала

«Цанчжоу» в гостях проиграл шесть из семи минувших встреч при одной ничьей

В истории противостоянии этих клубов было всего четыре поединка, в которых они по два раза обыграли друг друга

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ухань Три Таунс» — 1.67, победа «Цанчжоу» — 4.75, ничья — 4.24.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.36 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим на викторию «Ухань Три Таунс», ведь «Цанчжоу» на выезде выступает крайне слабо, проиграв шесть из семи минувших встреч.

Рекомендуемая ставка: победа «Ухань Три Таунс» с форой (-1) за 2.07.

Прогноз: Но не ждем здесь высокой результативности, так как оба клуба на старте сезона испытывают ряд сложностей в атаке.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.90.