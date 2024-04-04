Норвежец Каспер Рууд сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге турнира в португальском Эшториле. Матч пройде 4 апреля, начало — в 19:00 мск. Рууд — ван де Зандшульп: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рууд

Каспер приехал в Эшторил защищать прошлогодний титул. С учетом его недавних результатов можно предположить, что он, кажется, готов к этому.

В отличие от предыдущего сезона, на этот раз норвежец набрал неплохую форму к началу грунтовой серии турниров.

В прошлом месяце Каспер дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и до четвертого раунда на «тысячнике» в Майами.

Кроме того, перед этим были два финала — в мексиканских Лос-Кабосе и Акапулько. Правда, в обоих случаях Рууд в решающем проиграл — Джордану Томпсону и Алексу Де Минору соответственно.

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Важный момент: в 2023-м Рууд выиграл 22 из 30-ти матчей на грунте и дошел до финала на «Ролан Гаррос».

Ван де Зандшульп

Ботик начал неделю с победы над аргентинце Федерико Корией — 6:4, 4:6, 6:1.

Вопреки ожиданиям, нидерландец оказался готов к противотоянию с опытный грунтовиком.

В отличие от соперника, ван де Зандшульп отлично провел решающий сет, не отдал ни гейма на своей подаче и реализовал два из четырех брейк-пойнта. Похоже, Кории просто не хватило сил на третью партию.

Также не будм забывать, что ван де Зандшульп в этом году еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.21, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 4.45.

Прогноз: в прошлом году Каспер обыграл Ботика в Монте-Карло со счетом 7:5, 7:6. Кроме того, у норвежца было два тяжелейших матча против нидерландца на грунте в 2022-м, и в одном из них победу одержал ван де Зандшульп.

В общем, наше мнение — Рууд выиграет, но в этом матче будет борьба. Возможно, понадобится даже третий сет.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.