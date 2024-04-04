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    Рууд дожмет ван де Зандшульпа только в третье сете?

    Рууд — ван де Зандшульп. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Эшториле 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — ван де Зандшульп
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге турнира в португальском Эшториле. Матч пройде 4 апреля, начало — в 19:00 мск. Рууд — ван де Зандшульп: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 04 Апреля 2024 года

    Рууд

    Каспер приехал в Эшторил защищать прошлогодний титул. С учетом его недавних результатов можно предположить, что он, кажется, готов к этому.

    В отличие от предыдущего сезона, на этот раз норвежец набрал неплохую форму к началу грунтовой серии турниров.

    В прошлом месяце Каспер дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и до четвертого раунда на «тысячнике» в Майами.

    Кроме того, перед этим были два финала — в мексиканских Лос-Кабосе и Акапулько. Правда, в обоих случаях Рууд в решающем проиграл — Джордану Томпсону и Алексу Де Минору соответственно.

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    Важный момент: в 2023-м Рууд выиграл 22 из 30-ти матчей на грунте и дошел до финала на «Ролан Гаррос».

    Ван де Зандшульп

    Ботик начал неделю с победы над аргентинце Федерико Корией — 6:4, 4:6, 6:1.

    Вопреки ожиданиям, нидерландец оказался готов к противотоянию с опытный грунтовиком.

    В отличие от соперника, ван де Зандшульп отлично провел решающий сет, не отдал ни гейма на своей подаче и реализовал два из четырех брейк-пойнта. Похоже, Кории просто не хватило сил на третью партию.

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    Также не будм забывать, что ван де Зандшульп в этом году еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.21, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 4.45.

    Прогноз: в прошлом году Каспер обыграл Ботика в Монте-Карло со счетом 7:5, 7:6. Кроме того, у норвежца было два тяжелейших матча против нидерландца на грунте в 2022-м, и в одном из них победу одержал ван де Зандшульп.

    В общем, наше мнение — Рууд выиграет, но в этом матче будет борьба. Возможно, понадобится даже третий сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.

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    Ставка и прогноз на матч Рууд — ван де Зандшульп с коэффициентом 1.99. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на теннис. Рууд дожмет ван де Зандшульпа только в третье сете?
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