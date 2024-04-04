Рууд
Каспер приехал в Эшторил защищать прошлогодний титул. С учетом его недавних результатов можно предположить, что он, кажется, готов к этому.
В отличие от предыдущего сезона, на этот раз норвежец набрал неплохую форму к началу грунтовой серии турниров.
В прошлом месяце Каспер дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и до четвертого раунда на «тысячнике» в Майами.
Кроме того, перед этим были два финала — в мексиканских Лос-Кабосе и Акапулько. Правда, в обоих случаях Рууд в решающем проиграл — Джордану Томпсону и Алексу Де Минору соответственно.
Ван де Зандшульп
Ботик начал неделю с победы над аргентинце Федерико Корией — 6:4, 4:6, 6:1.
Вопреки ожиданиям, нидерландец оказался готов к противотоянию с опытный грунтовиком.
В отличие от соперника, ван де Зандшульп отлично провел решающий сет, не отдал ни гейма на своей подаче и реализовал два из четырех брейк-пойнта. Похоже, Кории просто не хватило сил на третью партию.
Также не будм забывать, что ван де Зандшульп в этом году еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.21, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 4.45.
Прогноз: в прошлом году Каспер обыграл Ботика в Монте-Карло со счетом 7:5, 7:6. Кроме того, у норвежца было два тяжелейших матча против нидерландца на грунте в 2022-м, и в одном из них победу одержал ван де Зандшульп.
- 1.95Касаткина — Калинина: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.92Фучович — Монфис: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.88Коллинз — Жабер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
В общем, наше мнение — Рууд выиграет, но в этом матче будет борьба. Возможно, понадобится даже третий сет.
Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.