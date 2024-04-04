«Самсунспор»
Турнирное положение: команда из города Самсун является середняком текущего сезона турецкой Суперлиги.
В настоящий момент самсунский коллектив имеет в своем активе 36 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице.
Самсунцы за 30 матчей смогли 35 раз поразить ворота соперника и 41 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «красная молния» проиграла «Хатайспору» (0:3), а до этого смогла переиграть «Анкарагюджю» (2:1).
Перед этим же «Самсунспор» также уступил «Башакшехиру» (0:1), но разгромил «Ризеспор» (3:0).
Во время паузы на матчи сборных подопечные Маркуса Гисдоля в товарищеском матче разбили «Корум» (6:1).
Не сыграют: из-за дисквалификации эту игру пропустит Эмре Кылынч. Травмирован же Любомир Сатка.
Состояние команды: в принципе, команда может чувствовать себя спокойно, поскольку опережает зону вылета на 5 баллов, но расслабляться пока рано, поскольку пару поражений может вернуть «Самсунспор» в борьбу за выживание.
Во время зимнего трансферного окна команда особо не изменились. Только некоторые футболисты, которые были не основными, были отданы в аренду.
«Пендикспор»
Турнирное положение: команда из стамбульского района Пендик борется за сохранение прописки в элите.
В настоящий момент «бело-красные» имеют в своем активе только 29 очков и занимают предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. Коллектив на четыре балла отстает от спасительной зоны.
По итогам 30 матчей «Пендикспор» смог 34 раза поразить ворота соперников и 61 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре коллектив победил «Истанбулспор» (1:0), а до этого подопечные Османа Озкойлу проиграли пять игр подряд — «Карагюмрюку» (0:2), «Трабзонспору» (0:2), «Сивасспору» (1:4), «Коньяспору» (0:2) и «Фенербахче» (1:4).
Перед этим команда смогла переиграть «Адана Демирспор» (2:1) и сыграла вничью с «Аланьяспором» (1:1).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных нет.
Состояние команды: пока что данный сезон можно считать неудачным, однако в случае сохранения прописки в элите все изменится и команда выполнит главную задачу.
Что касается зимнего трансферного окна, то в «Пендикспор» пришли Баду Ндиайе, Умут Найир и Маме Тиам, а вот ушли из коллектива Тюрам, Оскар Ромеро, Кока, и Арда Аксой.
Статистика для ставок
- «Пендикспор» выиграл только 1 из последних 6 матчей
- «Самсунспор» выиграл 4 последних домашних матча
- «Пендикспор» не может выиграть на выезде на протяжении 10 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.50, а победа «Пендикспора» — в 4.30.
ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.
- 1.83Спартак — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.10Манчестер Сити — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 3.10Балтика — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: хозяева сильнее гостей. К тому же, «Самсунспор» в последнее время выигрывает дома, а «Пендикспор» не может победить на выезде, поэтому логично предположить победу команды из Самсуна.
Ставка: победа «Самсунспора» за 1.87.
Прогноз: хозяева в последнее время забивают много, а гости пропускают много, но могут также забить, поэтому предположим, что соперники пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.85.