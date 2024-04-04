В рамках 31-го тура чемпионата Турции 4 апреля пройдет матч «Самсунспор» — «Пендикспор». Начало — 20:30 (мск). «Самсунспор» — «Пендикспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Самсунспор»

Турнирное положение: команда из города Самсун является середняком текущего сезона турецкой Суперлиги.

В настоящий момент самсунский коллектив имеет в своем активе 36 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

Самсунцы за 30 матчей смогли 35 раз поразить ворота соперника и 41 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «красная молния» проиграла «Хатайспору» (0:3), а до этого смогла переиграть «Анкарагюджю» (2:1).

Перед этим же «Самсунспор» также уступил «Башакшехиру» (0:1), но разгромил «Ризеспор» (3:0).

Все прогнозы на футбол

Во время паузы на матчи сборных подопечные Маркуса Гисдоля в товарищеском матче разбили «Корум» (6:1).

Не сыграют: из-за дисквалификации эту игру пропустит Эмре Кылынч. Травмирован же Любомир Сатка.

Состояние команды: в принципе, команда может чувствовать себя спокойно, поскольку опережает зону вылета на 5 баллов, но расслабляться пока рано, поскольку пару поражений может вернуть «Самсунспор» в борьбу за выживание.

Во время зимнего трансферного окна команда особо не изменились. Только некоторые футболисты, которые были не основными, были отданы в аренду.

«Пендикспор»

Турнирное положение: команда из стамбульского района Пендик борется за сохранение прописки в элите.

В настоящий момент «бело-красные» имеют в своем активе только 29 очков и занимают предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. Коллектив на четыре балла отстает от спасительной зоны.

По итогам 30 матчей «Пендикспор» смог 34 раза поразить ворота соперников и 61 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре коллектив победил «Истанбулспор» (1:0), а до этого подопечные Османа Озкойлу проиграли пять игр подряд — «Карагюмрюку» (0:2), «Трабзонспору» (0:2), «Сивасспору» (1:4), «Коньяспору» (0:2) и «Фенербахче» (1:4).

Перед этим команда смогла переиграть «Адана Демирспор» (2:1) и сыграла вничью с «Аланьяспором» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных нет.

Состояние команды: пока что данный сезон можно считать неудачным, однако в случае сохранения прописки в элите все изменится и команда выполнит главную задачу.

Что касается зимнего трансферного окна, то в «Пендикспор» пришли Баду Ндиайе, Умут Найир и Маме Тиам, а вот ушли из коллектива Тюрам, Оскар Ромеро, Кока, и Арда Аксой.

Статистика для ставок

«Пендикспор» выиграл только 1 из последних 6 матчей

«Самсунспор» выиграл 4 последних домашних матча

«Пендикспор» не может выиграть на выезде на протяжении 10 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.50, а победа «Пендикспора» — в 4.30.

ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: хозяева сильнее гостей. К тому же, «Самсунспор» в последнее время выигрывает дома, а «Пендикспор» не может победить на выезде, поэтому логично предположить победу команды из Самсуна.

Ставка: победа «Самсунспора» за 1.87.

Прогноз: хозяева в последнее время забивают много, а гости пропускают много, но могут также забить, поэтому предположим, что соперники пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.85.