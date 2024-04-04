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    Справится ли «Самсунспор» с «Пендикспором»?

    «Самсунспор» — «Пендикспор». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Пендикспор»
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    «Самсунспор»
    В рамках 31-го тура чемпионата Турции 4 апреля пройдет матч «Самсунспор» — «Пендикспор». Начало — 20:30 (мск). «Самсунспор» — «Пендикспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 04 Апреля 2024 года
    Samsunspor
  • Турция. Суперлига
    •  Samsunspor 20:30 Пендикспор Пендикспор
  • Турция. Суперлига
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    «Самсунспор»

    Турнирное положение: команда из города Самсун является середняком текущего сезона турецкой Суперлиги.

    В настоящий момент самсунский коллектив имеет в своем активе 36 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

    Самсунцы за 30 матчей смогли 35 раз поразить ворота соперника и 41 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «красная молния» проиграла «Хатайспору» (0:3), а до этого смогла переиграть «Анкарагюджю» (2:1).

    Перед этим же «Самсунспор» также уступил «Башакшехиру» (0:1), но разгромил «Ризеспор» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Во время паузы на матчи сборных подопечные Маркуса Гисдоля в товарищеском матче разбили «Корум» (6:1).

    Не сыграют: из-за дисквалификации эту игру пропустит Эмре Кылынч. Травмирован же Любомир Сатка.

    Состояние команды: в принципе, команда может чувствовать себя спокойно, поскольку опережает зону вылета на 5 баллов, но расслабляться пока рано, поскольку пару поражений может вернуть «Самсунспор» в борьбу за выживание.

    Во время зимнего трансферного окна команда особо не изменились. Только некоторые футболисты, которые были не основными, были отданы в аренду.

    «Пендикспор»

    Турнирное положение: команда из стамбульского района Пендик борется за сохранение прописки в элите.

    В настоящий момент «бело-красные» имеют в своем активе только 29 очков и занимают предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. Коллектив на четыре балла отстает от спасительной зоны.

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    • По итогам 30 матчей «Пендикспор» смог 34 раза поразить ворота соперников и 61 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре коллектив победил «Истанбулспор» (1:0), а до этого подопечные Османа Озкойлу проиграли пять игр подряд — «Карагюмрюку» (0:2), «Трабзонспору» (0:2), «Сивасспору» (1:4), «Коньяспору» (0:2) и «Фенербахче» (1:4).

    Перед этим команда смогла переиграть «Адана Демирспор» (2:1) и сыграла вничью с «Аланьяспором» (1:1).

    Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных нет.

    Состояние команды: пока что данный сезон можно считать неудачным, однако в случае сохранения прописки в элите все изменится и команда выполнит главную задачу.

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    Что касается зимнего трансферного окна, то в «Пендикспор» пришли Баду Ндиайе, Умут Найир и Маме Тиам, а вот ушли из коллектива Тюрам, Оскар Ромеро, Кока, и Арда Аксой.

    Статистика для ставок

    • «Пендикспор» выиграл только 1 из последних 6 матчей

    • «Самсунспор» выиграл 4 последних домашних матча

    • «Пендикспор» не может выиграть на выезде на протяжении 10 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.50, а победа «Пендикспора» — в 4.30.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

    Прогноз: хозяева сильнее гостей. К тому же, «Самсунспор» в последнее время выигрывает дома, а «Пендикспор» не может победить на выезде, поэтому логично предположить победу команды из Самсуна.

    Ставка: победа «Самсунспора» за 1.87.

    Прогноз: хозяева в последнее время забивают много, а гости пропускают много, но могут также забить, поэтому предположим, что соперники пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Самсунспор» — «Пендикспор» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли «Самсунспор» с «Пендикспором»?
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