Француз Гаэль Монфис сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в португальском Эшториле. Матч пройде 4 апреля, начало — в 20:30 мск. Фучович — Монфис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фучович

Мартон в первом раунде выиграл у Педро Качина — 7:5, 6:2. Матч подтвердил, что соперник находится в очень глубокой психологической яме.

Дело в том, что аргентинец потерпел десятое поражение подряд. В этом году он до сих пор не выиграл ни матча.

В первой партии Фучовичу действительно пришлось побегать, понервничать, а во второй Качин почти не сопротивлялся.

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Фучович в текущем сезоне пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Монфис

Гаэль начал турнир с победы над португальцем Энрике Рошей — 7:5, 7:5.

Как и ожидалось, матч получился непростым, 19-летний соперник тоже показал хороший теннис, подтвердив тем самым, что организаторы не зря предоставили ему wild card.

Во втором сете Роша вел с брейком и не реализовал два сетбола при счете 5:4. Здесь Монфису, конечно же, очень повезло. Сложно сказать, хватило бы ему энергии на еще одну партию.

В отличие от харда, пока не очень понятно, на что способен Монфис на грунте. После 2019 года он почти не играл на этом покрытии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.18, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: скорее всего, Гаэлю снова будет тяжело. Затяжные розыгрыши на грунте могут быстро измотать 37-летнего француза.

К слову, в прошлом году Монфис с трудом выиграл у Фучовича на твердом покрытии в Стокгольме — 2:6, 6:2, 7:5.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.