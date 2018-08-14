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    Экспресс дня. ПАОК даст бой «Спартаку»

    Прогнозы и ставки на футбол 14 августа

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 14 августа
    ПАОК — «Спартак»
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    «Динамо» Киев — «Славия» Прага

    Футбол. Лига чемпионов. Третий раунд квалификации

    Оппоненты в первом поединке сыграли вничью со счетом 1:1. Соперники обменялись голами в конце игры. При этом, мяч пропущенный «Динамо» стал первым за восемь матчей.

    В новом сезоне «бело-голубые» успели провести пять официальных встреч. Выиграли четыре из них с одинаковым результатом 1:0. Для лучшей подготовки к ответной встрече подопечные Хачкевича перенесли на сентябрь матч четвертого тура чемпионата Украины с «Мариуполем».

    Вице-чемпион Чехии, как и их противник, крайне редко пропускают в последних играх. В новом сезоне «Славия» тоже провела пять официальных матчей, в которых четыре поединка выиграла и один свела вничью. При этом клуб из Праги пропустил только два раза.

    Команды не отличаются высокой результативностью. И учитывая цену ошибки в предстоящем поединке, думаем, что оппоненты будут крайне осторожно и надежно играть в обороне.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1,65.

    «Спартак» — ПАОК

    Футбол. Лига чемпионов. Третий раунд квалификации

    «Красно-белые» очень хорошо начали поединок в Греции, забив к 17 минуте матче уже два мяча. Но затем российская команда позволила еще в первой половине игры забить в свои ворота три гола, а во втором тайме москвичи не реализовали пенальти, в итоге — 2:3.

    А вот в чемпионате России команда Карреры еще не пропускала. Из трех поединков РПЛ «Спартак» две игры выиграл. Одолел «Оренбург» и «Анжи» — по 1:0, а также сыграл вничью с «Локомотивом» — 0:0.

    «Двуглавые орлы» провели три официальных поединка в сезоне 2018/19, и все в Лиге чемпионов. Сначала они в двух встречах переиграли швейцарский «Базель» (2:1 и 3:0) и обыграли российскую команду — 3:2.

    Греки в предыдущих 16 поединках, проведенных во всех турнирах, проиграли только один раз. В последних пяти из них они одерживали победы.

    ПАОК уже успел убрать со своего пути участника группового раунда минувшего розыгрыша ЛЧ. И теперь намерен повторить свой успех. Скорее всего, греческая команда не особо даст развернуться «красно-белым». Считаем, что поединок не будет отличаться результативностью, учитывая как «Спартак» умеет взламывать насыщенную оборону.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1,60.

    «Аякс» — «Стандард»

    Футбол. Лига чемпионов. Третий раунд квалификации

    В Бельгии «божьи сыны» упустили победу, ведя после первого тайма в два мяча. К тому же, второй гол они пропустили за несколько секунд до конца встречи, в итоге — 2:2.

    Голландский клуб уже успел преодолеть один раунд отбора в Лиге чемпионов, переиграв в двух играх австрийский «Штурм» (2:0 и 3:1). Также клуб из Амстердама провел один поединок во внутреннем первенстве, сыграв вничью с «Хераклесом» на своем поле — 1:1.

    Льежцы в новом сезоне провели пять официальных встреч. Начали с поражения от «Брюгге» (1:2) в Суперкубке Бельгии. Затем провели еще четыре игры, в которых одну выиграли и три свели вничью.

    В чемпионате Бельгии «Стандард» на данный момент с пятью очками расположился на седьмой строке в турнирной таблице.

    По всей видимости, голландцы сделают выводы из первой игры, и приложат все силы для выхода в следующий раунд соревнований.

    Ставка: победа «Аякса» за 1,38.

    Общий коэффициент — 3,64. 0

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