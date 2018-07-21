ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаОсвободите Поля: Погба не сыграет в АПЛ так же, как на ЧМ-2018 Жозе МоуриньюВсе плохо. Моуринью нужно перестать жаловаться Джанфранко ДзолаГигант маленького роста
  • 10:34
    • Черчесов: Мне нравится тренировать сборную России
  • 10:06
    • «Локомотив» и «Барселона» не могут договориться по трансферу Видаля
  • 07:51
    • СМИ: Головин в шаге от перехода в «Монако»
  • 07:41
    • «Манчестер Сити» проиграл дортмундской «Боруссии»
  • 23:02
    • СМИ: Швед не уедет в НБА и останется в «Химках»
  • 22:17
    • Кенийка Чепкоеч установила мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями
  • 21:16
    • Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Трабзонспор»
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Тухель против Ковача

    Прогнозы и ставки на футбол 21 июля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 21 июля
    Томас Тухель
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • подписаться
    •

    «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»

    Международный кубок чемпионов. 1-й тур

    Для ПСЖ, в отличие от той же «Баварии», предстоящий спарринг (при всем уважении к организаторам МКЧ — накал встречи вряд ли можно сравнить с лигочемпионским) будет уже третьим — ранее команда Томаса Тухеля обыграла скромный «Сен-Женевьев» (1:0 с голом Нкунку) и уступила такому же скромному «Шабли» из третьей лиги — 2:4 (голы Дагба и Постолачи, у Буффона — два пропущенных мяча).

    Впрочем, серьезных выводов по этим матчам делать не стоит — новый тренерский штаб парижан лишь присматривается к команде, предоставляя шанс вчерашним резервистам.

    Несмотря на громкую вывеску, мы вряд ли увидим основные составы — герой ЧМ-2018 Мбаппе и его соотечественник Толиссо, скорее всего, будут отдыхать и присоединятся к своим командам чуть позже. Запредельных скоростей, вероятно, тоже не будет, а потому есть смысл поставить на...

    Ставка: ТМ 2,5 за 2,69.

    «Шахтер» — «Динамо» Киев

    Суперкубок Украины

    И «Шахтер», и «Динамо» прилично изменились за последний месяц. «Горняки» расстались сразу с несколькими лидерами прошлого сезона (минус Фред, Бернард и Факундо Феррейра), на место которых пришли четыре молодых бразильца (бывший динамовец Жуниор Мораес, а также Фернандо, Сиприано и Майкон) и один украинец. «Динамо», у которого и раньше были серьезные проблемы с атакующей линией, так и не подписало форварда, но пополнилось очередным хавбеком (Че Че) и левым защитником (Сидклей).

    За сутки до стартового матча сезона-2018/2019 — за Суперкубок Украины — можно смело утверждать, что «Динамо» выглядит недоукомплектованным.

    На сборах подопечные Александра Хацкевича также не продемонстрировали ничего выдающегося — скорее всего, мы вновь увидим активные фланги и беззубую атаку, где более-менее приличным опытом выступлений на топ-уровне может похвастать только Артем Беседин.

    Есть ли у этого «Динамо» шансы на победу в Одессе? Минимальные.

    Ставка: победа «Шахтера» за 2,06.

    «Висла» — «Арка»

    Чемпионат Польши. 1-й тур

    Межсезонье для команд прошло по-разному. «Арка» смогла сохранить костяк, а на позиции ушедших игроков пришли более сильные исполнители. Новый сезон для «Арки», к слову, уже стартовал — в матче за Суперкубок Польши клуб из Гдыни обыграл прошлогоднего чемпиона «Легию» — 3:2.

    «Висла», напротив, растеряла ключевых игроков во главе с лучшим футболистом лиги испанцем Лопесом, забившим 24 гола в прошлом сезоне, а достойных замен не нашла по причине бедственного финансового положения. Что и говорить, если перед матчем с «Аркой» стоял вопрос о переносе на другой стадион из-за долгов перед городом за аренду.

    Добавим к этому переполненный лазарет, и на выходе получим...

    Ставка: победа «Арки» или ничья за 1,76.

    Общий коэффициент — 9,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,68
  • Бавария — ПСЖ
  • Сегодня в 17:00
    •  2,25
  • Мурат Гассиев — Александр Усик
  • Сегодня в 18:00
    •  1,78
  • Зенит — Интер
  • Сегодня в 21:15
    •  2,08
  • Филадельфия — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Завтра в 02:00
    •  1,89
  • Хьюстон Динамо — Даллас
  • Завтра в 04:00
    •  1,94
  • Портленд — Монреаль
  • Завтра в 06:00
    •  2,10
  • Сибирь — Шинник
  • Завтра в 13:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрий Семин и Леонид Слуцкий
  • Паровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборах
    • 20:08 18/07/2018     Антуан Гризманн
  • Заработали вторую звезду. Франция повторила успех 20-летней давности
    • 21:58 15/07/2018     Новак Джокович и Анжелик Кербер
  • Уимблдон-2018. Возрождение «Большой тройки», мать-героиня и громкие провалы
    • 08:58 17/07/2018
    Экспресс.
    Тоже интересно
    Сборная России Футбол Лето, которое мы не забудемПять самых ярких впечатлений от чемпионата мира-2018 Вчера в 02:190
  • 09:01
    • «Барселона» сделала третье предложение по Виллиану
  • 11:22
    • «Рома» интересуется голкипером сборной Швеции
  • 11:08
    • Рейна может покинуть «Милан» спустя 19 дней после перехода
    Через четыре года у аргентинцев могут появиться новые герои Футбол Взгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 годуПора подумать о следующем чемпионате мира по футболу 19/07/2018 в 20:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Тухель против Ковача
  • 9,75
    •
  • 10:48
    • «Миннесота» подписала новый контракт с защитником
  • 10:22
    • «Рейнджерс» взял в аренду хавбека «Ливерпуля»
  • 09:51
    • Мужская сборная России проиграла Новой Зеландии на КМ по регби-7
    Алисон Бекер Футбол «Ливерпуль» получит одного из лучших вратарей мираГолкипер «Ромы» Алисон Бекер близок к рекордному трансферу в «Ливерпуль». Реакция прессы 19/07/2018 в 21:550
  • 09:34
    • «Атлетико» планирует арендовать чемпиона мира
  • 09:27
    • «Локомотив» отказался отпускать Медведева в аренду
  • 09:18
    • В Белоруссии опровергли информацию об особняке Марадоны
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие