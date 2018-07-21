Прогнозы и ставки на футбол 21 июля

«Бавария» — «Пари Сен-Жермен»

Международный кубок чемпионов. 1-й тур

Для ПСЖ, в отличие от той же «Баварии», предстоящий спарринг (при всем уважении к организаторам МКЧ — накал встречи вряд ли можно сравнить с лигочемпионским) будет уже третьим — ранее команда Томаса Тухеля обыграла скромный «Сен-Женевьев» (1:0 с голом Нкунку) и уступила такому же скромному «Шабли» из третьей лиги — 2:4 (голы Дагба и Постолачи, у Буффона — два пропущенных мяча).

Впрочем, серьезных выводов по этим матчам делать не стоит — новый тренерский штаб парижан лишь присматривается к команде, предоставляя шанс вчерашним резервистам.

Несмотря на громкую вывеску, мы вряд ли увидим основные составы — герой ЧМ-2018 Мбаппе и его соотечественник Толиссо, скорее всего, будут отдыхать и присоединятся к своим командам чуть позже. Запредельных скоростей, вероятно, тоже не будет, а потому есть смысл поставить на...

Ставка: ТМ 2,5 за 2,69.

«Шахтер» — «Динамо» Киев

Суперкубок Украины

И «Шахтер», и «Динамо» прилично изменились за последний месяц. «Горняки» расстались сразу с несколькими лидерами прошлого сезона (минус Фред, Бернард и Факундо Феррейра), на место которых пришли четыре молодых бразильца (бывший динамовец Жуниор Мораес, а также Фернандо, Сиприано и Майкон) и один украинец. «Динамо», у которого и раньше были серьезные проблемы с атакующей линией, так и не подписало форварда, но пополнилось очередным хавбеком (Че Че) и левым защитником (Сидклей).

За сутки до стартового матча сезона-2018/2019 — за Суперкубок Украины — можно смело утверждать, что «Динамо» выглядит недоукомплектованным.

На сборах подопечные Александра Хацкевича также не продемонстрировали ничего выдающегося — скорее всего, мы вновь увидим активные фланги и беззубую атаку, где более-менее приличным опытом выступлений на топ-уровне может похвастать только Артем Беседин.

Есть ли у этого «Динамо» шансы на победу в Одессе? Минимальные.

Ставка: победа «Шахтера» за 2,06.

«Висла» — «Арка»

Чемпионат Польши. 1-й тур

Межсезонье для команд прошло по-разному. «Арка» смогла сохранить костяк, а на позиции ушедших игроков пришли более сильные исполнители. Новый сезон для «Арки», к слову, уже стартовал — в матче за Суперкубок Польши клуб из Гдыни обыграл прошлогоднего чемпиона «Легию» — 3:2.

«Висла», напротив, растеряла ключевых игроков во главе с лучшим футболистом лиги испанцем Лопесом, забившим 24 гола в прошлом сезоне, а достойных замен не нашла по причине бедственного финансового положения. Что и говорить, если перед матчем с «Аркой» стоял вопрос о переносе на другой стадион из-за долгов перед городом за аренду.

Добавим к этому переполненный лазарет, и на выходе получим...

Ставка: победа «Арки» или ничья за 1,76.

Общий коэффициент — 9,75. 0