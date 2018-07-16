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    Экспресс дня. Контрольные поединки российских команд

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    «Арсенал» Тула — «Утрехт»

    Футбол. Товарищеский матч

    «Оружейники» по итогам прошлого сезона РФПЛ заняли седьмое место. От шестой еврокубковой строки они отстали всего лишь на один балл.

    В межсезонье «Арсенал» успел провести пять контрольных поединков. Только в одной встрече он одержал победу, три игры свел вничью и один матч проиграл. В последних двух спаррингах «канониры» сыграли по 2:2 с венской «Аустрией» и «Витессом» Слуцкого.

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    «Утрехт» в прошлом сезоне финишировал на пятой строке в чемпионате Голландии. Но в матчах плей-офф за право сыграть в ЛЕ уступил путевку «Витессу».

    Голландская команда провела только три контрольных поединка в межсезонье. Два из них она выиграла и одну встречу проиграла. Несколько дней тому назад «Утрехт» уступил австрийскому «Зальцбургу» со счетом 0:1.

    Оппоненты не отличаются надежной защитой, поэтому в этом матче ждем забитые мячи.

    Ставка: обе забьют: да за 1,82.

    «Рудар» — «Спартак»

    Футбол. Товарищеский матч

    Словенцы уже вступили в новый сезон. В квалификации Лиги Европы «Рудар» в первом матче разгромил «Тре Фиоре» из Сан-Марино со счетом 7:0 и практически забронировал билет в следующий этап соревнований.

    Помимо этого поединка «черно-зеленые» провели еще четыре спарринга, в которых три игры сыграли вничью и одну встречу проиграли.

    Московская команда продолжает подготовку к сезону. «Красно-белые» провели уже восемь контрольных встреч из которых одержали победы в семи из них.

    Календарь и таблица РФПЛ

    На втором сборе «Спартак» в первой игре проиграл хорватской «Риеке» (1:3), но затем в двух играх одержал виктории над чешским «Словацко» (1:0) и сербским «Пролетером» (3:0).

    Словенцы поберегут силы перед ответной игрой в ЛЕ и россияне должны одержать победу в этой встрече.

    Ставка: победа «Спартака» за 1,45.

    Общий коэффициент — 2,63. 0

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    1,78
  • Рудар — Спартак
  • Сегодня в 18:30
    •  1,84
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