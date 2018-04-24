Прогнозы и ставки на футбол 24 апреля

«Ливерпуль» — «Рома»

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

«Ливерпуль» перед полуфиналом Лиги чемпионов не форсировал событий, что не помешало «красным» забить быстрый гол. Все ждали, что это сделает Салах, а сыграла самая неожиданная ставка: мяч в сетку отправил Ингс, в прошлый раз отличавшийся в Премьер-лиге в октябре 2015 года, т.е. еще до прихода в «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Во второй 45-минутке вышедший на замену Фирмино и Окслейд-Чемберлен сделали все для Салаха, и тот своей волшебной левой изящно подсек мяч над вратарем, повторив рекорд сезонной результативности и сравнявшись с Аланом Ширером, Криштиану Роналду и Луисом Суаресом.

Впрочем, удержать преимущество мерсисайдцы не смогли — «Вест Бромвич» выручили два «стандарта». Итог — 2:2.

«Роме» же достался безобидный аутсайдер СПАЛ (3:0). Настолько безобидный, что Эусебио Ди Франческо добился крупной победы, усадив на лавку Джеко, Перотти, Де Росси, Ундера и Флоренци.

Несмотря на то, что «Рома» едет на «Энфилд» отдохнувшей, мы все же поставим на хозяев. Уверены, что Алисон, за которым следят многие топ-клубы Европы, получит свои два-три мяча. Салах «в огне», а это значит, что «волкам» не стоит ждать ничего хорошего.

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2,5 за 2,12.

«Дерби Каунти» — «Кардифф»

Чемпионшип. 38-й тур

«Дерби Каунти» откровенно провалил три последних матча и даже выпал из зоны плей-офф. И если поражения от лидирующего в Чемпионшипе «Вулверхэмптона» (0:2) и претендующего на повышение в классе «Мидлсбро» (1:2) еще поддаются логике, то 1:3 от «Бертона», предпоследней команды таблицы, — нет.

Да, у «баранов» по-прежнему есть шансы ворваться в топ-6 и побороться за выход в элиту («Миллуол» вперед на 1 пункт), но впереди — встреча с «Кардиффом», который сейчас идет вторым, имеет за плечами серию из двух побед и может похвастать лучшей обороной чемпионата (всего 36 пропущенных).

8,65Экспресс

Встреча первого круга в Уэльсе завершилась со счетом 0:0. Считаем, что парада голов не будет и сегодня — все-таки цена ошибки уж слишком высока.

Ставка: «Кардифф» не проиграет и ТМ 3,5 за 2,02.

«Ноттингем Форест» — «Барнсли»

Чемпионшип. 40-й тур

«Ноттингем Форест» закончил играть еще в марте — за два месяца команда Айтора Каранки одержала всего одну победу и сейчас с 49 очками плетется на скромном 17-м месте в таблице. Да, вылет «лесникам» не угрожает (+11 от своего ближайшего соперника), но не рано ли они «отправились в отпуск»?

Отпускным настроением «Форест» может воспользоваться «Барнсли», который идет 22-м, отставая от спасительной 21-й строки всего на два очка.

В гостях «Барнсли» выступает неудачно, но прямо сейчас у него есть козырь — мотивация. У хозяев «Сити Граунд» нет и его.

Кстати, в первом круге «Барнсли» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. не пора ли повторить этот трюк?

Ставка: «Барнсли» не проиграет и ТМ 3,5 за 2,02.

Общий коэффициент – 8,65.

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