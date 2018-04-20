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    Экспресс дня. Зеедорф пошумит на «Бутарке»

    Прогнозы и ставки на футбол 20 апреля

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    Кларенс Зеедорф
    Кларенс Зеедорф
    as.com
    Голы в Менхенгладбахе, борьба в Нанте.

    «Боруссия» М — «Вольфсбург»

    Чемпионат Германии. 31-й тур

    Основная борьба в последних четырех турах Бундеслиги будет разворачиваться в зоне переходных матчей. На эту «заветную» строчку претендуют сразу три клуба: «Фрайбург», «Майнц» и «Вольфсбург» (у всех по 30 очков). Последние не проигрывают уже три тура и при этом не пропускают. Правда, и побеждают «волки» не так часто — после 0:0 с «Аугсбургом» команда Бруно Лаббадии укрепилась в статусе самой миролюбивой команды этого сезона, сыграв в 15-й раз вничью.

    То ли дело младшая «Боруссия» — только в прошлом туре парни Дитера Хеккинга пропустили пять мячей от «Баварии» (1:5) и, кажется, окончательно выбыли из гонки за местом в Лиге Европы. Согласитесь, за такими матчами (не забываем и про 3:3 с «Хоффенхаймом» и 2:2 с «Вердером» смотреть куда веселее.

    Думается, сегодня мы также увидим два-три мяча. А, может, и больше.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1,85.

    «Леганес» — «Депортиво»

    Чемпионат Испании. 34-й тур

    «Депортиво», до недавнего времени считавшийся одним из главных претендентов на вылет в Сегунду, что есть сил рвется наверх. Наконец-то начал чувствоваться почерк Зеедорфа, в феврале ставшего главным тренером команды из Ла-Коруньи. «Депор» впервые за 2,5 года одержал две победы подряд в чемпионате, в прошлом туре отобрал очки у «Севильи» (0:0) и теперь всего на 4 очка отстает от 17-го «Леванте». Борьба за жизнь, судя по всему, будет ярче и жарче сражений за медали.

    4,91Экспресс

    Благо для «Депора», «Леганес» уже не решает никаких задач — команда опережает своего ближайшего соперника на 12 очков и может спокойно готовиться к следующему сезону в элите.

    Так что в этом поединке мы ставим на тех, кому нужнее. Да и почему бы галисийцам не повторить успех первого круга? Тогда для победы хозяевам хватило всего одного мяча (1:0).

    Ставка: победа «Депортиво» или ничья за 1,59.

    «Нант» — «Ренн»

    Чемпионат Франции. 34-й тур

    Недавний претендент на еврокубки «Нант» откровенно провалил весеннюю часть чемпионата и сейчас плетется на девятой строчке турнирной таблицы. Проблемы «канареек» проявились с тех пор, как Клаудио Раньери слухи стали связывать со сборной Италии. Причем кризис охватил буквально все — защита, опорная зона, даже Сала перестал забивать. И как итог – 9 набранных очков в 2018 году.

    Ближайшие события

    У «Ренна», впрочем, дела идут не намного лучше — команда Сабри Лямуши в пяти предыдущих матчах одержала всего одну победу, но по-прежнему имеет неплохие шансы зацепиться за Лигу Европы.

    Правда, плотность в таблице подсказывает, что «красно-черные» не имеют права ошибаться на «Божуар» — пятую и девятую команды разделяет всего 2 очка. Учитывая важность предстоящего поединка для обеих команд, рискнем поставить на...

    Ставка: ТМ 2,5 за 1,67.

    Общий коэффициент – 4,91.

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    Экспресс дня. Продолжение сказки «Бетиса»Прогнозы и ставки на футбол 19 апреля
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  • Экспресс дня. Зеедорф пошумит на «Бутарке»
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