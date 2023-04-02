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    Как долго Франклин продержится с бою с экс-чемпионом мира Джошуа?

    Франклин — Джошуа. Прогноз (к. 1.46) и ставки на бой, профессиональный бокс, 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Франклин — Джошуа
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    Энтони Джошуа
    2 апреля состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джермейном Франклином и Энтони Джошуа в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Франклин — Джошуа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джермейн Франклин

    До недавнего времени американец не знал поражений в своей карьере, пока не столкнулся в ринге с опытным Диллианом Уайтом. Тогда Джермейн выстоял все 12 раундов, но уступил единогласным решением.

    Для Франклина то был самый крупный бой, но с более именитым соперником он показал себя очень достойно. Стоит отметить, что Джермейн для тяжеловеса обладает отличной скоростью.

    Но в плане физических кондиций Джошуа с ним поспорит и хорошее кардио точно не станет главным ключом к победе с таким атлетичным соперником.

    А вот отсутствие солидного опыта в противостояниях со звездами может сыграть решающую роль. Все-таки все свои победы (21 выигранный поединок в карьере) Франклин добыл в боях с ноунеймами.

    Энтони Джошуа

    Энтони является настоящей мировой звездой профессионального бокса. Ранее он был обладателем четырех чемпионских поясов в тяжелом дивизионе.

    Но встречи с Усиком показали, что в какой-то степени Энтони ограниченный боксер. Он не настолько техничен и не так часто идет вперед.

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    • Если в более молодые годы «Эй-Джей» сносил своих соперников за счет напора, то вот после поражения нокаутом от Энди Руиса в 2019-м все изменилось. Британец стал действовать расчетливо, но такая манера боя точно не идет ему на пользу.

    В противостояниях с тем же Усиком Джошуа не хватило агрессии и напора. Но, в целом, класс Энтони точно позволит ему действовать первым номером в поединке против Франклина.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече считают Энтони Джошуа явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.07. На успех Джермейна Франклина предлагают поставить за 8.60.

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    После двух поражений кряду Джошуа необходимо реабилитироваться. Но ввиду ряда психологических проблем и переживаний Энтони точно не будет устраивать рубку в начале встречи.

    Скорее, он возьмет спокойный темп и просто станет поддавливать Джермейна. Если и ожидать нокаута со стороны «Эй-Джея», то уж точно во второй половине боя. Вполне вероятно, что Франклин продержится до середины поединка. Ставка: Джошуа не одержит досрочную победу в 1-6 раундах за 1.46.

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    Франклин — Джошуа: прогноз, ставка (1.46), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Как долго Франклин продержится с бою с экс-чемпионом мира Джошуа?
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