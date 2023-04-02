2 апреля состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джермейном Франклином и Энтони Джошуа в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Франклин — Джошуа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джермейн Франклин

До недавнего времени американец не знал поражений в своей карьере, пока не столкнулся в ринге с опытным Диллианом Уайтом. Тогда Джермейн выстоял все 12 раундов, но уступил единогласным решением.

Для Франклина то был самый крупный бой, но с более именитым соперником он показал себя очень достойно. Стоит отметить, что Джермейн для тяжеловеса обладает отличной скоростью.

Но в плане физических кондиций Джошуа с ним поспорит и хорошее кардио точно не станет главным ключом к победе с таким атлетичным соперником.

А вот отсутствие солидного опыта в противостояниях со звездами может сыграть решающую роль. Все-таки все свои победы (21 выигранный поединок в карьере) Франклин добыл в боях с ноунеймами.

Энтони Джошуа

Энтони является настоящей мировой звездой профессионального бокса. Ранее он был обладателем четырех чемпионских поясов в тяжелом дивизионе.

Но встречи с Усиком показали, что в какой-то степени Энтони ограниченный боксер. Он не настолько техничен и не так часто идет вперед.

Если в более молодые годы «Эй-Джей» сносил своих соперников за счет напора, то вот после поражения нокаутом от Энди Руиса в 2019-м все изменилось. Британец стал действовать расчетливо, но такая манера боя точно не идет ему на пользу.

В противостояниях с тем же Усиком Джошуа не хватило агрессии и напора. Но, в целом, класс Энтони точно позволит ему действовать первым номером в поединке против Франклина.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече считают Энтони Джошуа явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.07. На успех Джермейна Франклина предлагают поставить за 8.60.

После двух поражений кряду Джошуа необходимо реабилитироваться. Но ввиду ряда психологических проблем и переживаний Энтони точно не будет устраивать рубку в начале встречи.

Скорее, он возьмет спокойный темп и просто станет поддавливать Джермейна. Если и ожидать нокаута со стороны «Эй-Джея», то уж точно во второй половине боя. Вполне вероятно, что Франклин продержится до середины поединка. Ставка: Джошуа не одержит досрочную победу в 1-6 раундах за 1.46.