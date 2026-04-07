прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 8 апреля. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Финикс — Хьюстон с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 7-е место в Западной конференции, одержав 43 победы и потерпев 35 поражений. Команда продолжает борьбу с «Миннесотой» за прямую путевку в плей-офф, соперников разделяют три победы, а играть осталось четыре тура.

Последние матчи: «Солнечные» на домашней арене переиграли «Чикаго» (120:110). Ключевую роль в победе команды сыграл Девин Букер, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: Из-за травмы колена команде в матче против «Хьюстона» не поможет Хейвуд Хайсмит.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах «Финикс» одержал победы над «Ютой» (134:109), «Мемфисом» (131:105) и уступил в играх против «Шарлотт» (107:127), «Орландо» (111:115).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» занимает 5-е место в Западной конференции, техасцы обеспечили участие в плей-офф, одержав 49 побед и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» на выезде переиграл «Голден Стэйт» (117:116). Ключевую роль в победе команды сыграл Кевин Дюрант, набравший 31 очко.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» находятся Фред Ванвлит (травма колена) и Стивен Адамс (травма лодыжки).

Состояние команды: Победная серия техасского коллектива насчитывает шесть матчей. Помимо успешной игры над «Голден Стэйт» баскетболисты «Хьюстона» одержали победы в играх против «Юты» (140:106), «Милуоки» (119:113), «Нью-Йорка» (111:94), «Нью-Орлеана» (134:102), «Мемфиса» (119:109).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Хьюстон» одержал три победы над «Финиксом» (100:97, 117:98, 114:92)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Финикса» — 2.00.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Во всех очных противостояниях «Хьюстон» обыграл «Финикс» с разницей от +3 до +22 очков, техасцы в последних матчах выглядят неплохо, ожидаем новой виктории со стороны «Рокетс».

1.90 Фора «Хьюстона» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Финикс» — «Хьюстон» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Хьюстона» (-1.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 217.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Финикс» — «Хьюстон» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.90.