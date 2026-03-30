Выйдет ли «Бостон» в плей-офф?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 30 марта. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Шарлотт — Бостон с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» гарантировал участие в плей-ин НБА, однако «шершни» ещё борются за прямую путёвку в плей-офф турнира. В Восточной конференции «Хорнетс» занимают 9-е место, одержав 39 побед и потерпев 35 поражений.

Последние матчи: «Шарлотт» допустил осечку в домашней игре против «Филадельфии» (114:118).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась пятиматчевая победная серия «Шарлотт», который ранее обыграл «Нью-Йорк» (114:103), «Сакраменто» (134:90), «Мемфис» (124:101), «Орландо» (130:111) и «Майами» (136:106).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» в шаге от выхода в плей-офф НБА, «кельтам» осталось одержать одну победу, чтобы квалифицироваться в первый раунд финальной части. «Селтикс» на Востоке занимает 2-е место при 49 победах и 24 поражениях.

Последние матчи: «Бостонские кельты» одержали важную победу над «Атлантой» (109:102). Ключевую роль в победе команды сыграл Пэйтон Притчард, защитник отправил в кольцо соперника 36 очков.

Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на травмированного Николу Вучевича, также из строя команды выбыли Джейсон Тейтум и Джейлен Браун.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Бостон» переиграл «Мемфис» (117:112), «Голден Стэйт» (120:99), «Оклахому» (119:109) и оступился лишь в игре против «Миннесоты» (92:102).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

«Шарлотт» занимает 9-е место в Восточной конференции

В первом круге «Шарлотт» выиграл у «Бостона» (118:89)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.88. На победу «Шарлотт» — 2.00.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.

Прогноз: «Бостон» может обеспечить участие в плей-офф турнира досрочно, «кельты» в шаге от выхода в первый раунд и будут сверхмотивированы в предстоящей игре против «Шарлотт».

Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 1.88.

Прогноз: В первом круге «Шарлотт» и «Бостон» набрали на двоих 207 очков.

Ставка: ТМ 216.5 с коэффициентом 1.82.