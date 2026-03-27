В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Чикаго с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Оклахома»

Турнирная таблица: В спину «Оклахомы» на Западе дышит «Сан-Антонио», соперников разделяют всего две победы, к тому же оба коллектива обеспечили себе участие в плей-офф. На данный момент «громобойцы» лидируют в Западной конференции, одержав 57 побед и потерпев 16 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Тандер» потерпел поражение в матче против «Бостона» (109:119).

Не сыграют: В лазарете «громовержцев» остался лишь Томас Сорбер, у которого по-прежнему травмировано колено.

Состояние команды: Прервалась длительная 12-матчевая победная серия «Оклахома», громовержцы до встречи с «кельтами» переиграли такие команды, как «Филадельфия» (123:103), «Орландо» (113:108), «Бостон» (104:102), «Денвер» (129:126), «Нью-Йорк» (103:100) и не только.

«Чикаго»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Чикаго» занимает 11-е место, одержав 29 побед и потерпев 43 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Чикаго» потерпел фиаско в матче против «Филадельфии» (137:157).

Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из строя команды из-за травмы пальца.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Чикаго» одержал победы над «Мемфисом» (132:107) и «Хьюстоном» (132:124), но проиграл «Кливленду» (110:115) и «Торонто» (109:139).

Статистика для ставок

«Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции

«Чикаго» занимает 11-е место в Восточной конференции

«Оклахома» в первом круге переиграла «Чикаго» (116:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.04. На победу «Чикаго» — 11.00.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» не выглядит уставшей после игры с «Бостоном», к тому же «Тандер» знает как взломать защиту «Чикаго». Есть вероятность, что хозяева добьются успеха в игре против иллинойсцев.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-19.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.90.