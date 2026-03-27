«Кливленд» восстановит паритет в битве с «Майами»?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Майами с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 28 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «кавалеристы» потерпели поражение в матче против «Майами» (103:120).

Не сыграют: В составе «Кливленда» травмирован Джарретт Аллен.

Состояние команды: Поединком против «Майами» прервалась победная серия «Кливленда», которая состояла из четырех матчей. Ранее баскетболисты из Огайо переиграли «Орландо» (136:131), «Нью-Орлеан» (111:106), «Чикаго» (115:110) и «Милуоки» (123:116).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» улучшил положение в Восточной конференции, поднявшись на 8-е место. За плечами «хитовцев» — 39 побед и 34 поражения.

Последние матчи: Норман Пауэлл принёс победу «Майами» в матче против «Кливленда» (120:103), забросив в кольцо соперника 19 очков, совершив 4 подбора и отдав 2 передачи.

Не сыграют: Травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Прервалась пятиматчевая проигрышная серия «хитовцев». До встречи с «Кливлендом» баскетболисты из Флориды проиграли «Сан-Антонио» (111:136), «Хьюстону» (122:123), «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:134), «Шарлотт» (106:136), «Орландо» (117:121).

Статистика для ставок

В первом круге «Майами» переиграл «Кливленд» (140:138 ОТ)

Во втором круге «Кливленд» взял реванш у «Майами» (130:116)

В третьей встрече противостояния «Майами» склонила чашу весов в свою пользу (120:103)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Майами» — 2.50.

ТБ 241.5 и ТМ 241.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Кливленд» жаждет реванша за поражение от «Майами» в домашней игре. В последних турах регулярного чемпионата идет ожесточенная борьба между командами уровня «Кавальерс» и «Хит», чтобы попасть в плей-офф НБА. «Кавалеристы» могут собраться и дать бой «хитовцам», и это вполне реализуемо. Наша ставка — «Кливленд» одержит победу.

Ставка: Фора «Кливленда» (-4.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: «Майами» и «Кливленд» в среднем забрасывают друг другу около 240 очков.

Ставка: ТБ 242.5 с коэффициентом 1.90.