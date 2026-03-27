прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 28 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Атланта с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Бостон»

Турнирная таблица: На Востоке продолжается битва за второе место, которое пока удерживает «Бостон». «Кельты» в 72 матчах регулярного чемпионата одержали 48 побед и потерпели 24 поражения.

Последние матчи: За выход в плей-офф НБА идёт настоящая гонка. «Бостон», чтобы сохранить место в топ-2 Восточной конференции, выложился на максимум в поединке против «Оклахомы» — лучшей команды Запада (119:109). Весомый вклад в победу «кельтов» внёс Джейлен Браун, оформивший 31 очко.

Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на травмированного Николу Вучевича.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Бостон» переиграл «Мемфис» (117:112), «Голден Стэйт» (120:99), «Финикс» (120:112) и оступился лишь в игре против «Миннесоте» (92:102).

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает пятое место. «Ястребы» одержали 41 победу и потерпели 32 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Джорджии стремятся в плей-офф НБА и у «Атланты» — это прекрасно получается. «Хокс» одержали 14 побед в 15 сыгранных матчах. К примеру, в последней игре регулярного чемпионата «Атланта» переиграла «Детройт» (130:129 ОТ), всё решилось в овертайме, так как основное время завершилось вничью (121:121). Ключевую роль в поединке сыграл Джален Джонсон, форвард оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Атланта» демонстрирует победную серию из трёх матчей. Помимо победы над лидером Востока — «Детройтом», «ястребы» оказались сильнее «Голден Стэйт» (126:110) и «Мемфиса» (146:107).

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

«Атланта» занимает 5-е место в Восточной конференции

В первом круге «Бостон» выиграл у «Атланты» (132:106)

«Атланта» взяла реванш у «Бостона» (117:106)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Атланты» — 2.50.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Атланта» демонстрирует мощную игру и куражится над соперниками. 14 побед в 15 матчах — серьёзный результат, который вполне может заставить задуматься баскетболистов «Бостона». Несмотря на то, что «кельты» входят в лидирующую группу Восточной конференции, «Атланта» вполне способна удивить своего оппонента.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Бостон» — «Атланта» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Атланты» (+4.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В очных матчах «Атланты» и «Бостона» часто пробивается отметка 220+. Можно остановить свой выбор и сыграть на тотале поединка.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Бостон» — «Атланта» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.33.