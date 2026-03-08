Одержит ли «Чикаго» победу в Калифорнии?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 9 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сакраменто — Чикаго с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: «Сакраменто» фактически лишился шансов на выход в плей-ин, калифорнийцы занимают в Западной конференции 15-е место, одержав 14 побед и потерпев 50 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Кингз» потерпели домашнее поражение от «Нью-Орлеана» (123:133).

Не сыграют: В лазарете калифорнийского клуба находятся Киган Мюррэй, Домантас Сабонис, Деандре Хантер и Зак Лавин.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Сакраменто» выиграло лишь у «Далласа» (130:121). Калифорнийцы потерпели неудачу в играх против «Финикса» (103:114), «Лос-Анджелес Лейкерс» (104:128), «Хьюстона» (97:128).

«Чикаго»

Турнирная таблица: «Чикаго» занимает 12-е место в Восточной конференции при 26 победах и 37 поражениях.

Последние матчи: Клуб из Иллинойса подправил турнирное положение, выиграв на выезде у «Финикса» (105:103). Вклад в победу команды внёс Коллин Секстон, защитник отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из-за травмы пальца, Анферни Саймонс пропустит матч из-за травмы запястья.

Состояние команды: «Чикаго» в последних играх регулярного чемпионата одержало победу над «Милуоки» (120:97), но проиграло «Оклахоме» (108:116), «Портленду» (112:121), «Шарлотт» (99:131).

Статистика для ставок

«Сакраменто» занимает 15-е место в Западной конференции

«Чикаго» занимает 12-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Чикаго» одержало победу над «Сакраменто» (126:113)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Чикаго» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Сакраменто» — 2.12.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В этом сезоне «Чикаго» уже обыгрывало «Сакраменто», так что подход к сопернику «иллинойсцы» знают. Наш выбор — гости снова переиграют хозяев.

1.90 Фора «Чикаго» (-2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сакраменто» — «Чикаго» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Чикаго» (-2.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первом круге «Сакраменто» и «Чикаго» набрали 239 очков, так можно ожидать от команд сверхрезультативного баскетбола.

1.87 ТБ 233.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Сакраменто» — «Чикаго» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.