прогноз на матч НБА, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 9 марта. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Майами — Детройт с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» в Восточной конференции занимает 7-е место, одержав 35 побед и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: «Огненные» в рамках минувшего тура нанесли поражение «Шарлотт» (128:120). Вклад в победу команды внёс Тайлер Хирро, который отправил в кольцо соперника 33 очка, совершил 9 подборов и отдал 9 передач.

Не сыграют: Предстоящую встречу против лидера Восточной конференции пропустит травмированные баскетболисты Никола Йович и Норман Пауэлл.

Состояние команды: «Майами» выдаёт победную серию, в которую также вошли игры против «Бруклина» (126:110, 124:98), «Хьюстона» (115:105).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» близок к тому, чтобы попасть в плей-офф, команда из Мичигана занимает 1-е место в Восточной конференции при 45 победах и 16 поражениях.

Последние матчи: «Детройт» потерпел новое поражение в регулярном чемпионате, в этот раз в поединке против «Сан-Антонио» (106:121).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Ранее «Детройт» проиграл «Кливленду» (109:113), но и нанес поражения «Орландо» (106:92), «Кливленду» (122:119 — после овертайма), «Оклахоме» (124:116).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 7-е место в Восточной конференции

«Детройт» занимает 1-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Детройт» нанёс поражение «Майами» (138:135)

«Майами» взял реванш у «Детройта» (118:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. На победу «Майами» — 1.95.

Ф1 (+1.5) и Ф2 (-1.5) принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Майами» и «Детройт» встретятся между собой в третий раз за сезон. В предыдущих двух встречах соперники обменялись победами. Однако «Детройт» сейчас испытывает трудности с реализацией, проиграв в двух матчах подряд. Так что у «Майами» есть все шансы для того, чтобы добиться положительного результата.

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе команды из Флориды.

Ставка: Фора «Майами» (+1.5) с коэффициентом 1.85.