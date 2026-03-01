прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 2 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Нью-Орлеан с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» расположился на 10-м месте в Западной конференции, одержав 27 побед и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: «Парусники» допустили осечку в прошлом туре регулярного чемпионата, проиграв на своей арене «Миннесоте» (88:94).

Не сыграют: С травмой бедра в лазарете команды находится Брэдли Бил, а с травмой ноги из строя команды выбыл Дариус Гарленд.

Состояние команды: «Парусники» не могут одержать победу в третьем матче подряд. «Лос-Анджелес Клипперс» уступили и в играх против «Орландо» (109:111), «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:125).

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» занимает 13-е место в Западной конференции. Команда из Луизианы в 61 встрече регулярного чемпионата одержала 19 побед и потерпела 42 поражения.

Последние матчи: «Пеликаны» продолжают победную серию в гостевой серии игр, луизианцы переиграли дважды «Юту» (129:118, 115:105). В последней встрече в составе «Нью-Орлеана» результативностью отметился Саддик Бей, который набрал 24 очка, сделал 5 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Трэй Мёрфи.

Состояние команды: «Нью-Орлеан» несмотря на положение в нижней части таблицы Западной конференции, одержал победу в четвёртом матче подряд. Помимо двух удачных встреч против «джазменов» из Солт-Лейк-Сити, «пеликаны» нанесли поражения «Голден Стэйт» (113:109) и «Филадельфии» (126:111).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 10-е место в Западной конференции

«Нью-Орлеан» занимает 13-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» нанес поражение «Нью-Орлеану» (126:124)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Клипперс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Нью-Орлеана» — 3.75.

ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» испытывает проблемы с реализацией моментов, уступая своим соперникам из матча в матч. «Нью-Орлеан» напротив, набрал ход в последних матчах. Можно рискнуть и сыграть в пользу баскетболистов из Нью-Орлеана.

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (+6.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первом круге «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан» на двоих забросили 250 очков.

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 2.33.