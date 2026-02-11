прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 12 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» закрепился в топ-5 Восточной конференции, «рептилии» в 54 матчах одержали 32 победы и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: Канадский клуб на своей арене одержал победу над «Индианой» (122:104). Ключевую роль в успехе «Торонто» сыграл Скотт Барнс, оформив дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов.

Не сыграют: С травмой поясницы в лазарете канадского клуба находится центровой Якоб Пёлтль, его участие против «Детройта» — под вопросом.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах канадцы смогли также выиграть у «Чикаго» (123:107), «Юты» (107:100) и проиграл в играх против «Миннесоты» (126:128), «Орландо» (120:130).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» удерживает лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 39 побед и потерпев 13 поражений.

Последние матчи: «Пистонс» на выезде добился победы над «Шарлотт» (110:104). Вклад в победу команды внёс Кейд Каннингем, отправив в кольцо соперника 33 очка.

Не сыграют: Форвард «Детройта» Тобиас Харрис находится в лазарете команды из-за травмы бедра.

Состояние команды: В пяти встречах «Детройт» переиграл «Нью-Йорк» (118:80), «Денвер» (124:121) и «Бруклин» (130:77), но уступил в поединке против «Вашингтона» (117:126).

Статистика для ставок

«Детройт» в Восточной конференции занимает 1 место

«Торонто» в Восточной конференции занимает 5 место

В этом сезоне «Торонто» и «Детройт» еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Торонто» — 2.00.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Детройт» выдает неплохую игру в последнее время, лидер Восточной конференции одержал 4 победы в 5 матчах. Не исключаем нового успеха «Пистонс».

2.07 Фора «Детройта» (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Торонто» — «Детройт» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Детройта» (-3.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 223.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Торонто» — «Детройт» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.90.