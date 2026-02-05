прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 6 февраля. Начало встречи — в 04:30 по мск.

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» занимает 12 место в Западной конференции, в 50 играх техасцев наблюдается отрицательный баланс игр: 19 побед и 31 поражение.

Последние матчи: «Техасские ковбои» давно не побеждали в регулярном чемпионата, отсутствие лидеров команды сильно отражается на результате команды. В рамких минувшего игрового дня «Даллас» проиграл «Бостону» (100:110).

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находятся Данте Экзам и Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги. Выбыл из строя ключевые игроки «Маверикс» Энтони Дэвис и Пи-Джей Вашингтон.

Состояние команды: Проигрышная серия «Далласа» состоит из пяти матчей, проиграв также «Хьюстону» (107:111), «Шарлотт» (121:123), «Мииннесоте» (105:118) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» — главный преследователь «Оклахомы», «шпоры» отстают от лидера на 6 побед. Перед предстоящей игрой техасцы занимают 2 место в Западной конференции, одержав 33 победы и потерпев 16 поражений.

Последние матчи: «Шпоры» одержали важную победу над лидером Западной конференции «Оклахомой» (116:106). В составе «Сан-Антонио» результативной игрой отметился Келдон Джонсон, форвард отправил в кольцо соперника 25 очков, совершил 6 подборов и отдал 2 передачи.

Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете «шпор» оказался Джереми Сохан, у Давида Гарсии — травма лодыжки.

Состояние команды: В пяти последних матчах регулярного чемпионата «Сан-Антонио» одержал победы над «Хьюстоном» (111:99), «Орландо» (112:103) и проиграл «Шарлотт» (106:111), «Нью-Орлеану» (95:104).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Далласа» — 3.25.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» после победы над «Оклахомой» может поймать кураж, команда сейчас находится на моральном подъеме, а вот в составе «Далласа» есть большие проблемы с составом. На наш взгляд «шпоры» смогут нанести очередное поражение «ковбоям».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-8.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.87.