прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» расположился на 4 месте Западной конференции, одержав 31 победу и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Хьюстон» одержал гостевую победу над «Индианой» (118:114). Вклад в победу команды внёс Алперен Шенгюн, оформив дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов.

Не сыграют: Фред Ванвлит пропустит предстоящую игру из-за травмы колена. С травмой лодыжки из строя команды выбыл Кевин Дюрант.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» состоит из трёх матчей, в которую вошли игры против «Далласа» (111:107) и «Атланты» (104:86).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» в Восточной конференции занимает 2 место, в 50 матчах «Селтикс» одержал 32 победы и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Бостон» переиграл «Даллас» (110:100). Дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов оформил Джейлен Браун.

Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум, у игрока травмирован ахилл.

Состояние команды: «Бостон» одержал победу в трех матчах подряд, переиграв также «Милуоки» (107:79) и «Сакраменто» (112:93).

Статистика для ставок

«Хьюстон» занимает 4 место в Западной конференции

«Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Хьюстон» выиграл у «Бостона» (128:101)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Бостона» — 2.80.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Победная серия «Бостона» состоит из трех матчей, команды входит в лидрующу группу Восточной конференций, ожидаем от «кельтов» не просто победы над «Хьюстоном», но и реванша за поражение в первом круге ассоциации.

2.23 Фора «Бостона» (+2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Хьюстон» — «Бостон» принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Бостона» (+2.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: В первой личной встрече «Хьюстон» и «Бостон» забросили друг другу 229 очков.

2.33 ТБ 220.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Хьюстон» — «Бостон» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.33.