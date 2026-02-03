прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Вашингтоне на «Капитал Уан Арена» 4 февраля. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Вашингтон» расположился в Восточной конференции на 14 месте. В 48 матчах регулярного чемпионата «волшебники» одержали 13 побед и потерпели 35

поражений.

Последние матчи: «Вашингтон» в родных стенах нанес поражение «Сакраменто» (116:112). Ключевую роль в победе команды сыграл Уильям Райли, который набрал 18 очков.

Не сыграют: «Вашингтон» не сможет рассчитывать на Тре Джонсона (травма лодыжки) и Тристана Вукчевича (травма подколенного сухожилия). В лазарете «колдунов» — экс игрок «Атланты» Трей Янг, у которого врачи диагностировали мышечную травму.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «колдуны» одержали победы над «Милуоки» (109:99), «Портлендом» (115:111), а также проиграли «Лос-Анджелесу» (111:142), «Шарлотт» (115:119).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место, «никсы» одержали 31 победу и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: «Нью-Йорк» одержал домашнюю победу над командой «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:100). В составе победителей результативной игрой отметился О Джи Ануноби, который набрал 25 очков.

Не сыграют: Под вопросом участие защитника Майлза Макбрайда, который травмировал лодыжку.

Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» составляет 6 матчей, «никсы» выиграли также у «Портленда» (127:97), «Торонто» (119:92), «Сакраменто» (103:87), «Филадельфии» (112:109) и «Бруклина» (120:66).

Статистика для ставок

«Вашингтон» занимает 14 место в Восточной конференции

«Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» переиграл «Вашингтон» со счетом 119:102

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Вашингтона» — 6.00.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Нью-Йорк» классом выше «Вашингтона», да и победа в первом круге с разницей в 17 очков тому подтверждение. Ожидаем от «никсов» новой виктории над «колдунами».

2.07 Фора «Нью-Йорка» (-15.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-15.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: 221 очко забросили друг другу «Нью-Йорка» и «Вашингтон» в первой личной встрече, так что ожидаем, что никсы и волшебники сыграют результативно в предстоящем матче.

1.94 ТБ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк» принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.94.