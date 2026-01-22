прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 23 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфия» занимает 5 место в Восточной конференции, у «76-х» положительный баланс игр: 23 победы и 19 поражений.

Последние матчи: «Сиксерс» с разницей в 6 очков уступил «Финиксу» в домашней игре (110:116).

Не сыграют: С травмой лодыжки на больничной койке находится Джоэл Эмбиид, под вопросом участие Пол Джордж, у которого травма колена.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Филадельфия» переиграла «Индиану» (113:104), «Торонто» (115:102), а также потерпела два поражения в играх против «Кливленда» (115:117, 107:133).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» расположился на 4 месте в Западной конференции, в 41 поединке команда одержала 26 побед и потерпела 15 поражений.

Последние матчи: Рид Шеппард сыграл важную роль в матче «Хьюстона» против «Сан-Антонио», забросив в кольцо соперника 21 очко, соверши 2 подбора и отдав 4 передачи. Финальная сирена зафиксировала победу «Рокетс» над шпорами со счётом 111:106.

Не сыграют: Фред Ванвлит из-за травмы колена не сможет помочь своей команде в игре против «Филадельфии».

Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» составляет три матча, переиграв также «Нью-Орлеан» (119:110) и «Миннесоту» (110:105).

Статистика для ставок

«Хьюстон» занимает 4 место в Западной конференции

«Филадельфия» занимает 5 место в Восточной конференции

«Филадельфия» и «Хьюстон» в этом сезоне еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Филадельфии» — 2.05.

ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Хьюстон» находится в отличной игровой форме, гости выдают победную серию из трех матчей. Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид находится в лазарете и не сможет сыграть. Такой расклад вполне может повлиять на исход поединка. Мы остановим наш выбор на победе «Хьюстона» с небольшим перевесом.

2.12 Фора «Хьюстона» (-4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Филадельфия» — «Хьюстон» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Фора «Хьюстона» (-4.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 220.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Филадельфия» — «Хьюстон» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 1.87.