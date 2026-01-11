прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 12 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Денвер»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» опустился на одну строчку, расположившись на 3 месте. «Наггетсы» в 38 играх одержали 25 побед и потерпели 13 поражений.

Последние матчи: «Самородки» на своем поле потерпели поражение в матче против «Атланты» (87:110).

Не сыграют: «Денверу» не сможет помочь лидер Никола Йокич, который травмировал колено. В лазарете «самородков» также находятся Тамар Бэйтс, Кэмерон Джонсон и Йонас Валанчюнас.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «Денвера», ранее «наггетсы» выиграли у «Бостона» (114:110) и «Филадельфии» (125:124).

«Милуоки»

Турнирная таблица: «Милуоки» в Восточной конференции занимает 11 место, баскетболисты из штата Висконсин добились 17 побед, а в 21 поединках проиграли.

Последние матчи: «Баксы» добились победы в гостевой встрече против «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:101). Ключевую роль в поединке сыграл Кевин Портрер-мл, забросив в кольцо соперника 22 очка.

Не сыграют: Торин Принс не сыграет в поединке из-за травмы шеи.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Милуоки» одержал победы над «Сакраменто» (115:98), «Шарлотт» (122:121) и проиграл «Голден Стэйт» (113:120), «Вашингтону» (113:114).

Статистика для ставок

«Денвер» занимает 3 место в Западной конференции

«Милуоки» занимает 11 место в Восточной конференции

«Денвер» и «Милуоки» в этом сезоне еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Денвера» — 2.12.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Без Николы Йокича «Денверу» будет крайне сложно в предстоящем матче. Да, и «Милуоки» в последнее время стал побеждать, не исключаем, что гости смогут увезти победу из Денвера.

2.07 Фора «Милуоки» (-4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Денвер» — «Милуоки» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Милуоки» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Денвер» — «Милуоки» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.87.