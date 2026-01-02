В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 3 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: «Нью-Йорк» на Востоке занимает 2 место, в 33 матчах «никсы» одержали 23 победы и потерпели 10 поражений.
Последние матчи: Один из лидеров Восточной конференции в рамках минувшего тура потерпел поражение в матче против одного из лидеров Запада — «Сан-Антонио» (132:134).
Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не смогут сыграть из-за травм Ландри Шамет (травма плеча), Митчелл Робинсон (травма лодыжки) и Джош Харт (травма лодыжки).
Состояние команды: Отметим, что прервалась победная серия «никсов», которая состояла из трёх матчей, ранее нью-йоркцы выиграли у «Нью-Орлеана» (130:125), «Атланты» (128:125) и «Кливленда» (126:124).
«Атланта»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 10 место, в 35 матчах регулярного чемпионата «ястребы» одержали 16 побед и потерпели 19 поражений.
Последние матчи: «Атланте» наконец, удалось одержать победу в регулярном чемпионате, баскетболисты из штата Джорджия в родных стенах нанесли поражение «Миннесоте» (126:102). Форвард «ястребов» оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.
Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете «ястребов» находится ключевой игрок Трей Янг. Также из строя «Атланты» выбыли Эли Джон Ндиайе и Нфали Данте.
Состояние команды: Атланта прервала семиматчевую проигрышную серию, в которую пошли поединки против «Оклахомы» (129:140), «Нью-Йорка» (125:128), «Майами» (111:126), «Чикаго» (123:126, 150:152), «Сан-Антонио» (98:126) и «Шарлотт» (126:133).
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» занимает 2 место в Восточной конференции
- «Атланта» занимает 10 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Нью-Йорк» выиграл у «Атланты» (128:125)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Атланты» — 3.40.
ТБ 245.5 и ТМ 245.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Атланта» не сможет рассчитывать на своего лидера Трей Янга, так у «Нью-Йорка» возрастают шансы на успех в предстоящем матче. Ожидаем от хозяев победы над «ястребами».
Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-7.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В первой очной игре сезона баскетболисты «Нью-Йорка» и «Атланты» забросили друг другу 253 очка.
Ставка: ТМ 250.5 с коэффициентом 2.30.