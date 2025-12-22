прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 05:00 по мск.

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» занимает 2 место в Западной конференции при 20 победах и 7 поражениях.

Последние матчи: «Самородки» на своем поле потерпели поражение в матче против «Хьюстона» (101:115).

Не сыграют: Из строя команды выбыли Арон Гордон и Кристиан Браун.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась шестиматчевая победная серия «Денвера», ранее «наггетсы» выиграли у «Орландо» (126:115), «Хьюстона» (128:125), «Сакраменто» (136:105), «Шарлотт» (115:106), «Атланты» (134:133) и «Индианы» (135:120).

«Юта»

Турнирная таблица: «Юта» в Западной конференции расположилась на 12 месте, одержав 10 побед и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Солт-Лейк-Сити потерпели поражение в домашнем матче против «Орландо» (127:128 — в овертайме), в основное время встречи команды сыграли вничью (118:118).

Не сыграют: Форвард «джазменов» Джорджес Нианг получил травму ноги и не сможет помочь команде в предстоящем поединке регулярного чемпионата.

Состояние команды: В пяти матчах «Юта» одержала победы над «Далласом» (140:133 — после овертайма), «Мемфисом» (130:126) и проиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (135:143) и «Оклахоме» (101:131).

Статистика для ставок

«Денвер» занимает 2 место в Западной конференции

«Юта» занимает 12 место в Западной конференции

«Денвер» и «Юта» в этом сезоне еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Юты» — 7.00.

ТБ 248.5 и ТМ 248.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Денвер» — один из лучших по игре и составу в национальной баскетбольной ассоциации. «Юта» — не тот соперник, который сможет составить хлопот сопернику. Остановим наш выбор на уверенной победе «самородок».

2.07 Фора «Денвера» (-15.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Денвер» — «Юта» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Денвера» (-15.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 248.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Денвер» — «Юта» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 248.5 с коэффициентом 1.87.