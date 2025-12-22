прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Кливленд»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Кливленд» занимает 8 место, баскетболисты из Огайо одержали 15 побед и потерпели 14 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «кавалеристы» на своей арене проиграли «Чикаго» (125:136).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Сэм Мэррилл и Макс Струс. К ним присоединились травмированные Эван Мобли и Ларри Нэнс-мл. Встречу против «Шарлотт» из-за болезни пропустит Донован Митчелл.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Кливленд» проиграл в третьем матче подряд, уступив также «Чикаго» (111:127) и «Шарлотт» (111:119).

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» занимает 12 место в Западной конференций, «шершни» одержали 9 побед и потерпели 19 поражений.

Последние матчи: «Шершни» допустили осечку в матче против лидера Востока — «Детройта» (86:112).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Роберт Уильямс, под вопросом участие Коллина Секстона, у которого врачи дигностировали мышечную травму.

Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «Шарлотт», которая состояла из двух матчей, ранее команда выиграла у «Атланты» (133:126) и «Кливленда» (119:111 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Кливленд» занимает 8 место в Восточной конференции

«Шарлотт» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Шарлотт» переиграл «Кливленд» (119:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Шарлотт» — 4.15.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Несмотря на то, что «Кливленд» потерпел два поражения подряд и в этом сезоне уже проигрывал «Шарлотт», можно рискнуть и сыграть на победе «кавалеристов». Баскетболисты из Огайо как никак находятся в топе Восточной конференции.

2.00 Фора «Кливленда» (-10.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Кливленд» — «Шарлотт» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Кливленда» (-10.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В прошлой очной встрече соперники забросили друг другу 230 очков.

1.94 ТМ 237.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Кливленд» — «Шарлотт» принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТМ 237.5 с коэффициентом 1.94.