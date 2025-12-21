В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 22 декабря. Начало встречи — в 02:00 по мск.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: «Нью-Йорк» закрепился на второй строчке Восточной конференции, в 27 матчах «никсы» одержали 19 побед и потерпели 8 поражений.
Последние матчи: «Никс» в рамках минувшего тура потерпел поражение в матче против «Филадельфии» (107:116).
Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не смогут сыграть из-за травм Ландри Шамет (травма плеча) и Майлз Макбрайд (травма лодыжки).
В строй команды вернулись Джош Харт, Митчелл Робинсон, Карл-Энтони Таунс.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Нью-Йорка», которая состояла из семи матчей. Ранее «никсы» переиграли «Индиану» (114:113), «Сан-Антонио» (124:113), «Орландо» (132:120, 106:100), «Торонто» (117:101), «Юту» (146:112) и «Шарлотт» (119:104).
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» потерял одну строчку в регулярном чемпионате и опустился на 7 место в Восточной конференции. За баскетболистами из Флориды наблюдается положительный баланс игр: 15 побе и 13 поражений.
Последние матчи: «Хитовцы» потерпели фиаско в матче против «Бостона» (116:129).
Не сыграют: В лазарете команды из Флориды находятся Никола Йович (травма локтя), Пелле Ларссон (травма лодыжки) и Тайлер Хирро (травма пальца).
Состояние команды: В пяти матчах «Майами» выиграл у «Бруклина» (106:95) и проиграл «Торонто» (96:106), «Орландо» (108:117), «Сакраменто» (111:127).
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» занимает 2 место в Восточной конференции
- «Филадельфия» занимает 5 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Нью-Йорк» выиграл у «Майами» (140:132)
- «Майами» добился двух побед над «никсами» (115:113, 115:107)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Майами» — 3.75.
ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Нью-Йорк» потерпел неудачу и у команды прервалась победная серия из семи матчей. Несмотря на осечку «никсы» все-же подходят к игре с «Майами» фаворитами, да и несколько ключевых игроков нью-йоркской команды вернулсь в состав команды.
Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-10.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.87.