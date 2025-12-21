Добьются ли «никсы» успеха в игре с «хитовцами»?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 22 декабря. Начало встречи — в 02:00 по мск.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» закрепился на второй строчке Восточной конференции, в 27 матчах «никсы» одержали 19 побед и потерпели 8 поражений.

Последние матчи: «Никс» в рамках минувшего тура потерпел поражение в матче против «Филадельфии» (107:116).

Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не смогут сыграть из-за травм Ландри Шамет (травма плеча) и Майлз Макбрайд (травма лодыжки).

В строй команды вернулись Джош Харт, Митчелл Робинсон, Карл-Энтони Таунс.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Нью-Йорка», которая состояла из семи матчей. Ранее «никсы» переиграли «Индиану» (114:113), «Сан-Антонио» (124:113), «Орландо» (132:120, 106:100), «Торонто» (117:101), «Юту» (146:112) и «Шарлотт» (119:104).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» потерял одну строчку в регулярном чемпионате и опустился на 7 место в Восточной конференции. За баскетболистами из Флориды наблюдается положительный баланс игр: 15 побе и 13 поражений.

Последние матчи: «Хитовцы» потерпели фиаско в матче против «Бостона» (116:129).

Не сыграют: В лазарете команды из Флориды находятся Никола Йович (травма локтя), Пелле Ларссон (травма лодыжки) и Тайлер Хирро (травма пальца).

Состояние команды: В пяти матчах «Майами» выиграл у «Бруклина» (106:95) и проиграл «Торонто» (96:106), «Орландо» (108:117), «Сакраменто» (111:127).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 2 место в Восточной конференции

«Филадельфия» занимает 5 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» выиграл у «Майами» (140:132)

«Майами» добился двух побед над «никсами» (115:113, 115:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Майами» — 3.75.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» потерпел неудачу и у команды прервалась победная серия из семи матчей. Несмотря на осечку «никсы» все-же подходят к игре с «Майами» фаворитами, да и несколько ключевых игроков нью-йоркской команды вернулсь в состав команды.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-10.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.87.