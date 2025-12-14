Кто одержит победу в битве аутсайдеров?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 14 декабря. Начало встречи — в 23:00 по мск.

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» в турнирной таблице Восточной конференции расположилась на 14 месте. В 25 матчах иноходцы одержали 6 побед и потерпели 19 поражений.

Последние матчи: В гостевом поединке баскетболисты из Индианаполиса проиграли «Филадельфии» со счётом 105:115.

Не сыграют: «Иноходцы» не смогут рассчитывать на 4 баскетболистов, в лазарете команды находятся Тайриз Хэлибертон (травма ахилла), Аарон Несмит (травма колена), Бен Шеппард (травма икры) и Оби Топпин (травма ноги).

Состояние команды: В последних пяти матчах «Индина» одержала победы над «Сакраменто» (116:105), «Чикаго» (120:105) и проиграла «Денверу» (120:135), «Кливленду» (119:135).

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Вашингтон» расположился в Восточной конференции на 15 месте. В 23 матчах регулярного чемпионата «волшебники» одержали всего 3 победы.

Последние матчи: «Вашингтон» потерпел фиаско в домашнем поединке против «Кливленда» (126:130)

Не сыграют: «Вашингтон» не сможет рассчитывать на Билала Кулибали, Криса Миддлтона и Кори Кисперта.

Состояние команды: «Вашингтон» проиграл в четвертом матче подряд, уступив также «Атланте» (116:131), «Бостону» (101:146) и «Филадельфии» (102:121).

Статистика для ставок

«Вашингтон» занимает 15 место в Восточной конференции

«Индиана» занимает 14 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Индиана» переиграла «Вашингтон» со счетом 119:86

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Вашингтона» — 3.95.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Обе команды испытывают не самые лучшие времена, замыкая турнирную таблицу в Восточной конференции. «Индиана» в первом круге разгромила соперника с разницей в 33 очка.

2.30 Фора «Индианы» (-12.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Индиана» — «Вашингтон» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Индианы» (-12.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: 195 очков забросили друг другу «Индиана» и «Вашингтон» в первой личной встрече, так что ожидаем, что иноходцы и волшебники сыграют по низам в предстоящем матче.

2.03 ТМ 232.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Индиана» — «Вашингтон» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 2.03.