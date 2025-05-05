Хьюстон — Голден Стэйт. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 5 мая 2025 года

«Хьюстон»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.
Последние матчи: В шестом матче противостояния «Хьюстон» переиграл «Голден Стэйт» (115:107). Вклад в победу команды внёс Фред Ванвлит, забросив 29 очков, совершив 8 подборов и отдав 8 передач.
Не сыграют: В травмой колена в лазарете «Хьюстона» числится Джок Ландейл
Состояние команды: «Хьюстон» перевернул ход дуэли с «Голден Стэйт», проигрывая в серии 1:3, команде удалось сравнять счёт, одержав две победы подряд.
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.
Последние матчи: «Голден Стэйт» потерпел фиаско в матче с «Хьюстоном» со счётом 107:115.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Голден Стэйт» проиграл во втором матче подряд
Статистика для ставок
- «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции
- «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин
- «Голден Стэйт» — «Хьюстон» (счёт в серии — 3:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Голден Стэйт» — 2.25.
ТБ 202.5 и ТМ 202.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Хьюстон» может одержать третью победу подряд над «Голден Стэйт» и выйти во второй круг плей-офф, команда сейчас на ходу.
Ставка: Фора «Хьюстона» (-2.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 207.5 с коэффициентом 2.33.