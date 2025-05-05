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    «Хьюстон» вырвет путёвку во второй раунд плей-офф?

    Хьюстон — Голден Стэйт. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 5 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон»
    В седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет Хьюстоне на арене «Тойота» 5 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: В шестом матче противостояния «Хьюстон» переиграл «Голден Стэйт» (115:107). Вклад в победу команды внёс Фред Ванвлит, забросив 29 очков, совершив 8 подборов и отдав 8 передач.

    Не сыграют: В травмой колена в лазарете «Хьюстона» числится Джок Ландейл

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Хьюстон» перевернул ход дуэли с «Голден Стэйт», проигрывая в серии 1:3, команде удалось сравнять счёт, одержав две победы подряд.

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: «Голден Стэйт» потерпел фиаско в матче с «Хьюстоном» со счётом 107:115.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Голден Стэйт» проиграл во втором матче подряд

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

    • «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

    • «Голден Стэйт» — «Хьюстон» (счёт в серии — 3:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Голден Стэйт» — 2.25.

    ТБ 202.5 и ТМ 202.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Хьюстон» может одержать третью победу подряд над «Голден Стэйт» и выйти во второй круг плей-офф, команда сейчас на ходу.

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-2.5) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 207.5 с коэффициентом 2.33.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хьюстон — Голден Стэйт?

    Матч Хьюстон — Голден Стэйт состоится 05 мая 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хьюстон — Голден Стэйт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Хьюстона» (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хьюстон — Голден Стэйт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Хьюстона» (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хьюстон — Голден Стэйт?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хьюстон — Голден Стэйт?

    Коэффициенты букмекеров: : «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Голден Стэйт» — 2.25.

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    Хьюстон — Голден Стэйт: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 05.05.202503:30. «Хьюстон» вырвет путёвку во второй раунд плей-офф?
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