Хьюстон — Голден Стэйт. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 5 мая 2025 года

В седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет Хьюстоне на арене «Тойота» 5 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: В шестом матче противостояния «Хьюстон» переиграл «Голден Стэйт» (115:107). Вклад в победу команды внёс Фред Ванвлит, забросив 29 очков, совершив 8 подборов и отдав 8 передач.

Не сыграют: В травмой колена в лазарете «Хьюстона» числится Джок Ландейл

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Хьюстон» перевернул ход дуэли с «Голден Стэйт», проигрывая в серии 1:3, команде удалось сравнять счёт, одержав две победы подряд.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: «Голден Стэйт» потерпел фиаско в матче с «Хьюстоном» со счётом 107:115.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Голден Стэйт» проиграл во втором матче подряд

Статистика для ставок

«Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

«Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» (счёт в серии — 3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Голден Стэйт» — 2.25.

ТБ 202.5 и ТМ 202.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Хьюстон» может одержать третью победу подряд над «Голден Стэйт» и выйти во второй круг плей-офф, команда сейчас на ходу.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-2.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 207.5 с коэффициентом 2.33.