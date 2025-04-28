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    «Бостон» приблизится на один шаг к следующему раунду?

    Орландо — Бостон. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч плей-офф НБА, 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Бостон»
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    «Бостон»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Киа Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 28 Апреля 2025 года

    Орландо

  • НБА. Плей-офф
    •  Орландо 02:00 Бостон

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Орландо»

    Турнирное положение: Многие предполагали, что «Орландо» не по силам взять ни одного матча в этой серии, но «Мэджик» размочили в ней счет.

    Последние матчи: Благодаря каким-то неимоверным усилиям в защите «Орландо» смог оставить третий матч серии за собой, но надежд на удачный исход серии эта вымученная победа совсем не дает.

    Орландо — Бостон: коэффициенты букмекеров

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  • 3.2816.001.41Бонус$1500
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    Травмированные игроки: Не могут помочь «Орландо» Мориц Вагнер и Саггс, а без них клубу из Флориды приходится совсем туго.

    Общий тонус клуба: Вряд ли «Бостон» позволит хозяевам паркет одержать вторую домашнюю победу подряд.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Состояние «Бостона» можно определить, как максимально спокойное, поскольку поводов для поднятия давления себе и своим болельщикам не видно.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Хоть третий матч серии «Бостон» и проиграл, но случилась такая скомканная концовка игры, что гости просто хотели закончить матч как можно быстрее.

    Травмированные игроки: По серьезно травмированным у «Бостона» все по-прежнему — их нет. При этом есть сложности с подокленным сухожилием у Холидэя.

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    Общий тонус клуба: Нет сомнений, что в очередной игре против «Мэджик» действующий чемпион включит форсаж и постарается решить все вопросы с победителем матча до четвертой четверти.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» в пяти последних очных противостояниях проиграл лишь раз

    • «Орландо» выиграл четыре последних домашних матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 3.17, а на победу «Бостона» — 1.39.

    Прогноз: «Бостон» возьмет реванш за проигранный третий матч серии.

    Альтернативный прогноз: Не будет результативной игры и в этом поединке.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: ТМ 193 с коэффициентом 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Орландо — Бостон?

    Матч Орландо — Бостон состоится 28 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Орландо — Бостон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-6).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Орландо — Бостон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-6)» с коэффициентом у букмекеров 1.86.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Орландо — Бостон?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Орландо — Бостон?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Орландо» дают коэффициент 3.17, а на победу «Бостона» — 1.39.

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    Орландо — Бостон: прогноз и ставка за 1.86, статистика, коэффициенты матча 28.04.202502:00. «Бостон» приблизится на один шаг к следующему раунду?
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