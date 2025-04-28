Орландо — Бостон. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч плей-офф НБА, 28 апреля 2025 года

Орландо
Бостон
«Орландо»
Турнирное положение: Многие предполагали, что «Орландо» не по силам взять ни одного матча в этой серии, но «Мэджик» размочили в ней счет.
Последние матчи: Благодаря каким-то неимоверным усилиям в защите «Орландо» смог оставить третий матч серии за собой, но надежд на удачный исход серии эта вымученная победа совсем не дает.
Орландо — Бостон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не могут помочь «Орландо» Мориц Вагнер и Саггс, а без них клубу из Флориды приходится совсем туго.
Общий тонус клуба: Вряд ли «Бостон» позволит хозяевам паркет одержать вторую домашнюю победу подряд.
«Бостон»
Турнирное положение: Состояние «Бостона» можно определить, как максимально спокойное, поскольку поводов для поднятия давления себе и своим болельщикам не видно.
Последние матчи: Хоть третий матч серии «Бостон» и проиграл, но случилась такая скомканная концовка игры, что гости просто хотели закончить матч как можно быстрее.
Травмированные игроки: По серьезно травмированным у «Бостона» все по-прежнему — их нет. При этом есть сложности с подокленным сухожилием у Холидэя.
Общий тонус клуба: Нет сомнений, что в очередной игре против «Мэджик» действующий чемпион включит форсаж и постарается решить все вопросы с победителем матча до четвертой четверти.
Статистика для ставок
- «Бостон» в пяти последних очных противостояниях проиграл лишь раз
- «Орландо» выиграл четыре последних домашних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 3.17, а на победу «Бостона» — 1.39.
Прогноз: «Бостон» возьмет реванш за проигранный третий матч серии.
- 1.84Милуоки — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.74Детройт — Нью-Йорк: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Не будет результативной игры и в этом поединке.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: ТМ 193 с коэффициентом 2.11.