Орландо — Бостон. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч плей-офф НБА, 28 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Киа Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Многие предполагали, что «Орландо» не по силам взять ни одного матча в этой серии, но «Мэджик» размочили в ней счет.

Последние матчи: Благодаря каким-то неимоверным усилиям в защите «Орландо» смог оставить третий матч серии за собой, но надежд на удачный исход серии эта вымученная победа совсем не дает.

Орландо — Бостон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.2816.001.41Бонус$1500

Травмированные игроки: Не могут помочь «Орландо» Мориц Вагнер и Саггс, а без них клубу из Флориды приходится совсем туго.

Общий тонус клуба: Вряд ли «Бостон» позволит хозяевам паркет одержать вторую домашнюю победу подряд.

«Бостон»

Турнирное положение: Состояние «Бостона» можно определить, как максимально спокойное, поскольку поводов для поднятия давления себе и своим болельщикам не видно.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Хоть третий матч серии «Бостон» и проиграл, но случилась такая скомканная концовка игры, что гости просто хотели закончить матч как можно быстрее.

Травмированные игроки: По серьезно травмированным у «Бостона» все по-прежнему — их нет. При этом есть сложности с подокленным сухожилием у Холидэя.

Общий тонус клуба: Нет сомнений, что в очередной игре против «Мэджик» действующий чемпион включит форсаж и постарается решить все вопросы с победителем матча до четвертой четверти.

Статистика для ставок

«Бостон» в пяти последних очных противостояниях проиграл лишь раз

«Орландо» выиграл четыре последних домашних матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 3.17, а на победу «Бостона» — 1.39.

Прогноз: «Бостон» возьмет реванш за проигранный третий матч серии.

Альтернативный прогноз: Не будет результативной игры и в этом поединке.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: ТМ 193 с коэффициентом 2.11.