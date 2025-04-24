ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Барселона — Мальорка«Барселона» вымучила победу над «Мальоркой»: сорок ударов — один гол Манчестер Сити — Астон ВиллаГвардиола цепляется за ЛЧ. Нуньеш спас «Сити» в драме против «Виллы» Нант — ПСЖПочти непобедимые. ПСЖ установил рекорд, но не смог обыграть «Нант»
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» одержит вторую победу над «Хьюстоном»?

    Хьюстон — Голден Стэйт. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 24 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Хьюстон Рокетс Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт» — «Хьюстон»
    Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет Хьюстоне на арене «Тойота» 24 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 24 Апреля 2025 года

    Хьюстон

  • НБА. Плей-офф
    •  Хьюстон 04:30 Голден Стэйт

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: «Хьюстон» потерпел неудачу в матче против «Голден Стэйт» в рамках первого круга плей-офф.

    Хьюстон — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.6614.002.46Бонус$1500
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Хьюстон» проиграл в четвертом матче подряд

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: Лидер калифорнийцев Стефен Карри принёс своей команде победу в матче против «Хьюстона», забросив в кольцо соперника 31 очко. «Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона» со счётом 95:85.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Голден Стэйт» выиграл во втором матче подряд, включая поединок плей-ин против «Мемфиса» (121:116).

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

    • «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

    • «Голден Стэйт» обыгрывает «Хьюстон» в серии со счётом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Голден Стэйт» — 2.35.

    ТБ 204.5 и ТМ 204.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Голден Стэйт» может повторить успех первого противостояния с «Хьюстоном». Ставим на победу «золотых».

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.35.

    Прогноз: 180 очков забросили друг другу баскетболисты «Голден Стэйт» и «Хьюстона».

    Ставка: ТМ 204.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хьюстон — Голден Стэйт?

    Матч Хьюстон — Голден Стэйт состоится 24 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хьюстон — Голден Стэйт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Голден Стэйт».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хьюстон — Голден Стэйт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Голден Стэйт»» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хьюстон — Голден Стэйт?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хьюстон — Голден Стэйт?

    Коэффициенты букмекеров: : «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Голден Стэйт» — 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.68
  • Прогноз на матч Индиана — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оклахома — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Микельсен — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марожан — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Гоффен — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ландалусе — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тьен — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сонего — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Этчеверри — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бонзи — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хьюстон — Голден Стэйт: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 24.04.202504:30. «Голден Стэйт» одержит вторую победу над «Хьюстоном»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры