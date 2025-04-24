Хьюстон — Голден Стэйт. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 24 апреля 2024 года

Хьюстон
Голден Стэйт
«Хьюстон»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» потерпел неудачу в матче против «Голден Стэйт» в рамках первого круга плей-офф.
Хьюстон — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Хьюстон» проиграл в четвертом матче подряд
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.
Последние матчи: Лидер калифорнийцев Стефен Карри принёс своей команде победу в матче против «Хьюстона», забросив в кольцо соперника 31 очко. «Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона» со счётом 95:85.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Голден Стэйт» выиграл во втором матче подряд, включая поединок плей-ин против «Мемфиса» (121:116).
Статистика для ставок
- «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции
- «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин
- «Голден Стэйт» обыгрывает «Хьюстон» в серии со счётом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Голден Стэйт» — 2.35.
ТБ 204.5 и ТМ 204.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Голден Стэйт» может повторить успех первого противостояния с «Хьюстоном». Ставим на победу «золотых».
Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.35.
Прогноз: 180 очков забросили друг другу баскетболисты «Голден Стэйт» и «Хьюстона».
Ставка: ТМ 204.5 с коэффициентом 1.90.