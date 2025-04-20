В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 20 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.

Последние матчи: В последнем туре регулярного чемпионата «Лейкерс» проиграл «Портленду» (81:109).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Лейкерс» одержал победы над «Далласом» (112:97), «Оклахомой» (126:99) и «Хьюстоном» (140:81).

«Миннесота»

Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.

Последние матчи: «Миннесоте» на финише регулярки удалось переиграть «Юту» (116:105). В составе «Тимбервулвз» результативностью отметился Энтони Эдвард, который набрал 43 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Миннесота» выдаёт победную серию из трёх матчей, команда также выиграла у «Бруклина» (117:91) и «Мемфиса» (141:125).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» занял 3 место в Западной конференции

«Миннесота» заняла 4 место в Западной конференции

В регулярном чемпионате команды дважды обменялись победами (счёт в серии — 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Миннесоты» — 2.80.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: У «Миннесоты» есть шанс открыть счёт победам в серии игр против «Лейкерса». Дело в том, что «волки» сейчас находятся в отличной игровой форме перед стартом первого круга плей-офф.

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Или можно сыграть на форе «Миннесоты», чтобы подстраховать себя.

Ставка: Фора «Миннесоты» (+3.5) с коэффициентом 2.07.