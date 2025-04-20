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    Удастся ли «волкам» одержать первую победу в плей-офф

    Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота. Ставка (к. 2.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 20 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота»
    В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 20 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 19 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 23:00 Миннесота

    Миннесота

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: В последнем туре регулярного чемпионата «Лейкерс» проиграл «Портленду» (81:109).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних матчах «Лейкерс» одержал победы над «Далласом» (112:97), «Оклахомой» (126:99) и «Хьюстоном» (140:81).

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.

    Последние матчи: «Миннесоте» на финише регулярки удалось переиграть «Юту» (116:105). В составе «Тимбервулвз» результативностью отметился Энтони Эдвард, который набрал 43 очка.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Миннесота» выдаёт победную серию из трёх матчей, команда также выиграла у «Бруклина» (117:91) и «Мемфиса» (141:125).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 3 место в Западной конференции

    • «Миннесота» заняла 4 место в Западной конференции

    • В регулярном чемпионате команды дважды обменялись победами (счёт в серии — 2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Миннесоты» — 2.80.

    ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: У «Миннесоты» есть шанс открыть счёт победам в серии игр против «Лейкерса». Дело в том, что «волки» сейчас находятся в отличной игровой форме перед стартом первого круга плей-офф.

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.80.

    Прогноз: Или можно сыграть на форе «Миннесоты», чтобы подстраховать себя.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (+3.5) с коэффициентом 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота состоится 20 апреля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Миннесоты».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Миннесоты»» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Миннесоты» — 2.80.

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    Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 20.04.202503:30. Удастся ли «волкам» одержать первую победу в плей-офф
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