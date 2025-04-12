Портленд
Голден Стэйт
«Портленд»
Турнирная таблица: В Западной конференции «речники» занимают 12 место, одержав 35 побед и потерпев 45 поражений.
Последние матчи: «Портленд» проиграл «Юте» (126:133) и лишился шансов на проход в плей-ин.
Портленд — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете находятся защитник Брайс Макгоунс (сломанное ребро) и форвард Роберт Уильямс (травма колена).
Состояние команды: В последних матчах «Портленд» одержал победы над «Сан-Антонио» (120:109), «Торонто» (112:103) и «Атлантой» (127:113).
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 8 место, одержав 47 побед и потерпев 33 поражения. Калифорнийцы обеспечили как минимум место в плей-ин, но продолжают бороться за место в плей-офф.
Последние матчи: «Голден Стэйт» в родных стенах уступил «Сан-Антонио» (111:114).
Не сыграют: На арену не выйдет защитник Гэри Пэйтон из-за травмы колена.
Состояние команды: За последние пять игр у «золотых» три победы, были обыграны «Финикс» (133:95), «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:116) и «Денвер» (118:104).
Статистика для ставок
- «Портленд» лишился шансов на выход в плей-ин
- «Голден Стэйт» претендует на место в плей-офф
- В этом сезоне «Голден» дважды выиграл у «Портленда» (130:120, 140:104)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Портленда» — 6.75.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Портленд» лишилась всех математических шансов на выход в плей-ин, «Голден Стэйт» же сохраняет отличные шансы на плей-офф. Ставим на победу гостевой команды
Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14.5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.07.