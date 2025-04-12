ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем Игорь Колыванов«Бездарная игра Мадрида». Колыванов — о первых четвертьфиналах Лиги чемпионов Александр ВолкановскиПимблетт нокаутирует Чендлера, Лопес станет чемпионом — прогнозы звезд ММА на UFC 314
    Все новости спорта

    Сохранит ли «Голден Стэйт» шанс на выход в плей-офф?

    Портленд — Голден Стэйт. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 апреля 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Голден Стэйт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт» — «Денвер»
    В матче регулярного чемпионата «Портленд» примет «Голден Стэйт». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 12 Апреля 2025 года

    Портленд

  • НБА
    •  Портленд 05:00 Голден Стэйт

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •

    «Портленд»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «речники» занимают 12 место, одержав 35 побед и потерпев 45 поражений.

    Последние матчи: «Портленд» проиграл «Юте» (126:133) и лишился шансов на проход в плей-ин.

    Портленд — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 6.7421.001.13Бонус$1500
    •

    Не сыграют: В лазарете находятся защитник Брайс Макгоунс (сломанное ребро) и форвард Роберт Уильямс (травма колена).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних матчах «Портленд» одержал победы над «Сан-Антонио» (120:109), «Торонто» (112:103) и «Атлантой» (127:113).

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 8 место, одержав 47 побед и потерпев 33 поражения. Калифорнийцы обеспечили как минимум место в плей-ин, но продолжают бороться за место в плей-офф.

    Последние матчи: «Голден Стэйт» в родных стенах уступил «Сан-Антонио» (111:114).

    Не сыграют: На арену не выйдет защитник Гэри Пэйтон из-за травмы колена.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: За последние пять игр у «золотых» три победы, были обыграны «Финикс» (133:95), «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:116) и «Денвер» (118:104).

    Статистика для ставок

    • «Портленд» лишился шансов на выход в плей-ин

    • «Голден Стэйт» претендует на место в плей-офф

    • В этом сезоне «Голден» дважды выиграл у «Портленда» (130:120, 140:104)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Портленда» — 6.75.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Портленд» лишилась всех математических шансов на выход в плей-ин, «Голден Стэйт» же сохраняет отличные шансы на плей-офф. Ставим на победу гостевой команды

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14.5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Портленд — Голден Стэйт?

    Матч Портленд — Голден Стэйт состоится 12 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Портленд — Голден Стэйт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Голден Стэйт» (-14.5).

    Какую сделать ставку на матч Портленд — Голден Стэйт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Голден Стэйт» (-14.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Портленд — Голден Стэйт?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Портленд — Голден Стэйт?

    Коэффициенты букмекеров: : «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Портленда» — 6.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фис — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Котов — Гомбош
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Димитров — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ахал — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Баркчи — Хулбук
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вахш — Панджшер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алга — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урал — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Портленд — Голден Стэйт: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 12.04.202505:00. Сохранит ли «Голден Стэйт» шанс на выход в плей-офф?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры