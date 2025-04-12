В матче регулярного чемпионата «Портленд» примет «Голден Стэйт». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «речники» занимают 12 место, одержав 35 побед и потерпев 45 поражений.

Последние матчи: «Портленд» проиграл «Юте» (126:133) и лишился шансов на проход в плей-ин.

Портленд — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 6.7421.001.13Бонус$1500

Не сыграют: В лазарете находятся защитник Брайс Макгоунс (сломанное ребро) и форвард Роберт Уильямс (травма колена).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Портленд» одержал победы над «Сан-Антонио» (120:109), «Торонто» (112:103) и «Атлантой» (127:113).

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 8 место, одержав 47 побед и потерпев 33 поражения. Калифорнийцы обеспечили как минимум место в плей-ин, но продолжают бороться за место в плей-офф.

Последние матчи: «Голден Стэйт» в родных стенах уступил «Сан-Антонио» (111:114).

Не сыграют: На арену не выйдет защитник Гэри Пэйтон из-за травмы колена.

Состояние команды: За последние пять игр у «золотых» три победы, были обыграны «Финикс» (133:95), «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:116) и «Денвер» (118:104).

Статистика для ставок

«Портленд» лишился шансов на выход в плей-ин

«Голден Стэйт» претендует на место в плей-офф

В этом сезоне «Голден» дважды выиграл у «Портленда» (130:120, 140:104)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Портленда» — 6.75.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Портленд» лишилась всех математических шансов на выход в плей-ин, «Голден Стэйт» же сохраняет отличные шансы на плей-офф. Ставим на победу гостевой команды

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.07.