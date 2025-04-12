ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем Игорь Колыванов«Бездарная игра Мадрида». Колыванов — о первых четвертьфиналах Лиги чемпионов Расмус Хейлунн«Лион» — «Манчестер Юнайтед» 2:2. Онлайн
    Все новости спорта

    Кто зацепится за место в плей-офф?

    Денвер — Мемфис. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 апреля 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Мемфис Гриззлиз
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Мемфис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата «Денвер» примет «Мемфис». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 12 апреля. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 12 Апреля 2025 года

    Денвер

  • НБА
    •  Денвер 04:00 Мемфис

    Мемфис

  • НБА
    •

    «Денвер»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» занимает 5 место, одержав 48 побед и потерпев 32 поражения.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» прервал серию беспроигрышных игр. Команда обыграла «королей» из Сакраменто (124:116). Лучшим игроком матча стал защитник «самородков» Зак Лавин, оформив дабл-дабл из 27 очков и 11 передач.

    Денвер — Мемфис: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.3816.003.45Бонус$1500
    •

    Не сыграют: В лазарете команды форвард Дарон Холмс (травма ахилла). Под вопросом участие защитника Джамала Мюррэя (травма подколенного сухожилия).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Денверу» удалось прервать проигрышную серию, в которую вошли игры против «Индианы» (120:125), «Голден Стэйт» (104:118), «Сан-Антонио» (106:113), «Миннесоты» (139:140).

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 7 место, одержав 47 побед и потерпев 33 поражения.

    Последние матчи: «Мемфис» потерпел фиаско в матче против «Миннесоты» (125:141).

    Не сыграют: Брэндон Кларк и Зион Пуллин не смогут в этот раз помочь команде из-за травмы колена.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: У «Мемфиса» в последних пяти играх три победы подряд: были обыграны «Детройт» (109:103), «Майами» (110:108) и «Шарлотт» (124:100).

    Статистика для ставок

    • «Нагетсы» занимают 5 место в Западной конференции

    • Прервалась трёхматчевая победная серия «Мемфиса»

    • В первом круге регулярного чемпионата «Мемфис» выиграл у «Денвера» (105:90)

    • В последней очной встрече «Денвер» отомстил «Мемфису», обыграв их со счётом (122:110)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Мемфиса» — 3.25.

    ТБ 240.5 и ТМ 240.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: В очной дуэли «нагетсы» смогли отомстить «гризли» за предыдущий проигрыш. Сейчас команды находятся рядом в турнирной таблице. И победа в этом матче важна для них как никогда. Разбалловка в турнирной сетке очень плотная, а кульминация Западной конференции — всё ближе. Если «Мемфис» снова уступит, то при неблагоприятных обстоятельствах может не попасть в плей-офф. Скорее всего, команда потерпит поражение от «Денвера» с минимальным счётом.

    Ставка: Фора «Денвера» (-6.5) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Денвера» и «Мемфиса» забросили друг другу 232 очка.

    Ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Денвер — Мемфис?

    Матч Денвер — Мемфис состоится 12 апреля 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Денвер — Мемфис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Денвера» (-6.5).

    Какую сделать ставку на матч Денвер — Мемфис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Денвера» (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Денвер — Мемфис?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Денвер — Мемфис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Мемфиса» — 3.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фис — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Котов — Гомбош
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Димитров — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Баркчи — Хулбук
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ахал — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вахш — Панджшер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алга — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урал — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Денвер — Мемфис: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 12.04.202504:00. Кто зацепится за место в плей-офф?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры