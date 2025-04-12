В матче регулярного чемпионата «Денвер» примет «Мемфис». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 12 апреля. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» занимает 5 место, одержав 48 побед и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» прервал серию беспроигрышных игр. Команда обыграла «королей» из Сакраменто (124:116). Лучшим игроком матча стал защитник «самородков» Зак Лавин, оформив дабл-дабл из 27 очков и 11 передач.

Денвер — Мемфис: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.3816.003.45Бонус$1500

Не сыграют: В лазарете команды форвард Дарон Холмс (травма ахилла). Под вопросом участие защитника Джамала Мюррэя (травма подколенного сухожилия).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Денверу» удалось прервать проигрышную серию, в которую вошли игры против «Индианы» (120:125), «Голден Стэйт» (104:118), «Сан-Антонио» (106:113), «Миннесоты» (139:140).

«Мемфис»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 7 место, одержав 47 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: «Мемфис» потерпел фиаско в матче против «Миннесоты» (125:141).

Не сыграют: Брэндон Кларк и Зион Пуллин не смогут в этот раз помочь команде из-за травмы колена.

Состояние команды: У «Мемфиса» в последних пяти играх три победы подряд: были обыграны «Детройт» (109:103), «Майами» (110:108) и «Шарлотт» (124:100).

Статистика для ставок

«Нагетсы» занимают 5 место в Западной конференции

Прервалась трёхматчевая победная серия «Мемфиса»

В первом круге регулярного чемпионата «Мемфис» выиграл у «Денвера» (105:90)

В последней очной встрече «Денвер» отомстил «Мемфису», обыграв их со счётом (122:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Мемфиса» — 3.25.

ТБ 240.5 и ТМ 240.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: В очной дуэли «нагетсы» смогли отомстить «гризли» за предыдущий проигрыш. Сейчас команды находятся рядом в турнирной таблице. И победа в этом матче важна для них как никогда. Разбалловка в турнирной сетке очень плотная, а кульминация Западной конференции — всё ближе. Если «Мемфис» снова уступит, то при неблагоприятных обстоятельствах может не попасть в плей-офф. Скорее всего, команда потерпит поражение от «Денвера» с минимальным счётом.

Ставка: Фора «Денвера» (-6.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Денвера» и «Мемфиса» забросили друг другу 232 очка.

Ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 1.90.