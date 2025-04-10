В матче регулярного чемпионата «Финикс» примет «Оклахому». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 10 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Финикс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 11 место, одержав 35 побед и потерпев 44 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «солнечные» уступили «Голден Стэйт» (95:133).

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Не сыграют: Травмированных и дисквалифцированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Баскетболисты «Финикса» проиграли в последних семи матчах «Нью-Йорку» (98:112), «Бостону» (103:123, 102:132), «Милуоки» (123:133), «Хьюстону» (109:148) и «Миннесоте» (109:124).

«Оклахома»

Турнирная таблица: Баскетболисты уверенно лидируют в Западной конференции и находятся на 1 месте турнирной таблицы. Команда одержала 65 побед и потерпела 14 поражений. «Громобойцы» сыграют в плей-офф чемпионата.

Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «Оклахома» выиграла матч против «Лос-Анджелес Лейкерс» (136:120). В составе победителей результативностью отметился защитник Шэй Гилджес-Александер, который набрал 42 очка, сделал 6 подборов и отдал столько же передач.

Не сыграют: На арену в следующей игре не выйдут сразу три защитника: Алекс Дукас (мышечная травма), Аджай Митчелл (травма пальца), Никола Топич (травма колена). А также не сыграет форвард Усман Дьенг (травма икры). Под вопросом участие ещё одного форварда Джейлина Уильямса, у него травма лодыжки.

Состояние команды: У команды в последних пяти играх победы над «Детройтом» (119:103) и «Чикаго» (145:117). А также две неудачи в матчах против «Хьюстона» (111:125), и разгромное поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:126).

Статистика для ставок

У «солнечных» проигрышная серия из семи матчей

«Оклахома» лидер Западной Конференции и прошла в плей-офф чемпионата с первого места

В последней очной дуэли «Оклахома» разгромила «Финикс» с разницей более 30 очков (140:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. На победу «Финикса» — 5.75.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Несмотря на то, что за «Оклахому» могут не сыграть сразу 5 игроков, лидер Западной конференции снова разгромит команду из Финикса. В последней очной дуэли у «громовержцы» затмили «солнечных», да так, что разница в счёте была более 30 очков (140:109).

Ставка: Фора «Оклахомы» (-14.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Финикса» и «Оклахомы» забросили друг другу 249 очков.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.87.