Нью-Йорк
Портленд
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Третье место «Нью-Йорка» в таблице Востока не под угрозой, поскольку отрыв от идущей четвертой «Индианы» три победы разницы, а отыграть такой гандикап за оставшиеся девять игр сезона «Никс» не позволят.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк» выиграл три раза, но почти все победы достались клубу Тибодо со скрипом.
Нью-Йорк — Портленд: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренрский штаб «Нью-Йорка» начинает напрягать увеличивающееся количество травмированных баскетболистов. Не могут играть Брансон, Макбрайд, Пейн и Хукпорти.
Общий тонус клуба: Встреча против «Портленда» окажется легкой добычей для баскетболистов «Никс», поскольку они несоизмеривом выше классом.
«Портленд»
Турнирное положение: Игра «Портленда» в этом сезоне идет волнами, поэтому выше 12 позиции таблицы Запада коллектив из Орегона подняться не может.
Последние матчи: Три последних матча «Портленд» выиграть не может, а в нападении прослеживается какая-то апатия.
Травмированные игроки: Предстоящий матч у «Портленда» точно пропустят Эйтон, Макгоуэнс и Уильямс. Вполне могут пропустить поединок Сиссоко и Грант.
Общий тонус клуба: На территории «Никс» добиться победы будет сложно, учитывая не самую радостную серию проигрышей за плечами.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» в четырех последних матчах победил три раза
- «Портленд» не может победить три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.34, а на победу «Портленда» — 3.47.
Прогноз: «Нью-Йорк» без особых проблем разберется с «Портлендом».
Альтернативный прогноз: Матч получится вполне результативным, поскольку снайперов хватает в составах двух коллективов.
Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.23.