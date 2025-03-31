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    «Нью-Йорк» спокойно заберет себе эту игру

    Нью-Йорк — Портленд. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Портленд»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 31 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Портленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Марта 2025 года

    Нью-Йорк

  • НБА
    •  Нью-Йорк 01:00 Портленд

    Портленд

  • НБА
    •

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Третье место «Нью-Йорка» в таблице Востока не под угрозой, поскольку отрыв от идущей четвертой «Индианы» три победы разницы, а отыграть такой гандикап за оставшиеся девять игр сезона «Никс» не позволят.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк» выиграл три раза, но почти все победы достались клубу Тибодо со скрипом.

    Нью-Йорк — Портленд: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Тренрский штаб «Нью-Йорка» начинает напрягать увеличивающееся количество травмированных баскетболистов. Не могут играть Брансон, Макбрайд, Пейн и Хукпорти.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Портленда» окажется легкой добычей для баскетболистов «Никс», поскольку они несоизмеривом выше классом.

    «Портленд»

    Турнирное положение: Игра «Портленда» в этом сезоне идет волнами, поэтому выше 12 позиции таблицы Запада коллектив из Орегона подняться не может.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Три последних матча «Портленд» выиграть не может, а в нападении прослеживается какая-то апатия.

    Травмированные игроки: Предстоящий матч у «Портленда» точно пропустят Эйтон, Макгоуэнс и Уильямс. Вполне могут пропустить поединок Сиссоко и Грант.

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    Общий тонус клуба: На территории «Никс» добиться победы будет сложно, учитывая не самую радостную серию проигрышей за плечами.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» в четырех последних матчах победил три раза

    • «Портленд» не может победить три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.34, а на победу «Портленда» — 3.47.

    Прогноз: «Нью-Йорк» без особых проблем разберется с «Портлендом».

    Альтернативный прогноз: Матч получится вполне результативным, поскольку снайперов хватает в составах двух коллективов.

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.23.

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    Нью-Йорк — Портленд: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 31.03.202501:00. «Нью-Йорк» спокойно заберет себе эту игру
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