В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 31 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Портленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Третье место «Нью-Йорка» в таблице Востока не под угрозой, поскольку отрыв от идущей четвертой «Индианы» три победы разницы, а отыграть такой гандикап за оставшиеся девять игр сезона «Никс» не позволят.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк» выиграл три раза, но почти все победы достались клубу Тибодо со скрипом.

Нью-Йорк — Портленд: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.2918.004.10Бонус$1500

Травмированные игроки: Тренрский штаб «Нью-Йорка» начинает напрягать увеличивающееся количество травмированных баскетболистов. Не могут играть Брансон, Макбрайд, Пейн и Хукпорти.

Общий тонус клуба: Встреча против «Портленда» окажется легкой добычей для баскетболистов «Никс», поскольку они несоизмеривом выше классом.

«Портленд»

Турнирное положение: Игра «Портленда» в этом сезоне идет волнами, поэтому выше 12 позиции таблицы Запада коллектив из Орегона подняться не может.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Три последних матча «Портленд» выиграть не может, а в нападении прослеживается какая-то апатия.

Травмированные игроки: Предстоящий матч у «Портленда» точно пропустят Эйтон, Макгоуэнс и Уильямс. Вполне могут пропустить поединок Сиссоко и Грант.

Общий тонус клуба: На территории «Никс» добиться победы будет сложно, учитывая не самую радостную серию проигрышей за плечами.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» в четырех последних матчах победил три раза

«Портленд» не может победить три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.34, а на победу «Портленда» — 3.47.

Прогноз: «Нью-Йорк» без особых проблем разберется с «Портлендом».

Альтернативный прогноз: Матч получится вполне результативным, поскольку снайперов хватает в составах двух коллективов.

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.23.