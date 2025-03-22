ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Мостовой«Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ Италия — ГерманияГермания перевернула игру на Сан-Сиро: Италия в шаге от вылета Хорваты празднуют гол в ворота ФранцииХорватия шокировала Францию — команда Дешама на грани вылета
    Все новости спорта

    «Денвер» увезёт победу из Портленда?

    «Портленд» — «Денвер». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 марта 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Денвер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»
    В матче регулярного чемпионата «Портленд» примет «Денвер». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 22 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Портленд»

    Турнирная таблица: «Портленд» в турнирной таблице Западной конференции занимает 12 место, одержав 31 победу и потерпев 39 поражений.

    Последние матчи: «Портленд» одержал новую победу в регулярном чемпионате, выиграв у «Мемфиса» (115:99). Ключевую роль в поединке сыграл Дени Авдия, оформив дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Победная серия «Портленда» составляет три матча, ранее «речники» выиграли у «Вашингтона» (115:99) и «Торонто» (105:102).

    «Денвер»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» расположился на третьем месте при 44 победах и 26 поражениях.

    Последние матчи: «Денвер» потерпел фиаско в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:120).

    Не сыграют: «Самородки» по-прежнему не могут рассчитывать на Дарона Холмса у которого врачи диагностировали травму ахилла. Под вопросом участие лидера команды Николы Йокича, у которого трама локтя.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Денвер» добился побед над «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:126) и «Голден Стэйт» (114:105).

    Статистика для ставок

    • «Портленд» выиграл в третьем матче подряд

    • «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах

    • В этом сезоне «Денвер» дважды выиграл у «Портленда» (132:121, 146:117)

    • В этом сезоне «Портленд» добился победы над «Денвером» со счётом 126:124

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Денвера» — 2.00.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: В этой встрече с большей долей вероятности победу одержит «Денвер». «Наггетсы» уже обыгрывали «Портленд» и сделают это в третий раз.

    Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Ботсвана — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Калинская — Утидзима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рууд — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Гарсия — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Руанда — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Наварро — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кирьос — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кипр — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бурунди — Кот-д’Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Портленд» — «Денвер»: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 22.03.202505:00. «Денвер» увезёт победу из Портленда?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры