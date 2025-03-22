В матче регулярного чемпионата «Портленд» примет «Денвер». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 22 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Портленд»

Турнирная таблица: «Портленд» в турнирной таблице Западной конференции занимает 12 место, одержав 31 победу и потерпев 39 поражений.

Последние матчи: «Портленд» одержал новую победу в регулярном чемпионате, выиграв у «Мемфиса» (115:99). Ключевую роль в поединке сыграл Дени Авдия, оформив дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «Портленда» составляет три матча, ранее «речники» выиграли у «Вашингтона» (115:99) и «Торонто» (105:102).

«Денвер»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» расположился на третьем месте при 44 победах и 26 поражениях.

Последние матчи: «Денвер» потерпел фиаско в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:120).

Не сыграют: «Самородки» по-прежнему не могут рассчитывать на Дарона Холмса у которого врачи диагностировали травму ахилла. Под вопросом участие лидера команды Николы Йокича, у которого трама локтя.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Денвер» добился побед над «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:126) и «Голден Стэйт» (114:105).

Статистика для ставок

«Портленд» выиграл в третьем матче подряд

«Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах

В этом сезоне «Денвер» дважды выиграл у «Портленда» (132:121, 146:117)

В этом сезоне «Портленд» добился победы над «Денвером» со счётом 126:124

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Денвера» — 2.00.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: В этой встрече с большей долей вероятности победу одержит «Денвер». «Наггетсы» уже обыгрывали «Портленд» и сделают это в третий раз.

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.90.