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    «Клипперс» одержит домашнюю победу над «гриззли»?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 22 марта. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимает 7 место, одержав 39 побед и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: Баскетболисты из Лос-Анджелеса одержали домашнюю победу над «Кливлендом» (132:119). В составе победителей результативностью отметился Кавай Леонард, который набрал 33 очка.

    Не сыграют: Из-за травмы подколенного сухожилия в предстоящей игре не сыграет Джордан Миллер.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал четвёртую победу, обыграв также «Шарлотт» (123:88), «Атланту» (121:98), «Майами» (119:104).

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 5 место, одержав 43 победы и потерпев 27 поражений.

    Последние матчи: «Мемфис» потерпел поражение в матче против «Портленда» (99:115).

    Не сыграют: Форвард Ламар Стивенс не сможет помочь «Мемфису» из-за травмы плеча.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «гризли» выиграли у «Майами» (125:91), «Юты» (122:115).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Клипперс» одержал четвёртую победу подряд

    • «Мемфис» проиграл во втором матче подряд

    • В этом сезоне «Клипперс» дважды обыграл «Мемфис» (128:114, 114:110)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Мемфиса» — 3.25.

    ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Клипперс» в этом сезоне дважды обыграл «Мемфис», так что не исключаем новой победы баскетболистов из Лос-Анджелеса.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-6.5) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.90.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 22.03.202505:30. «Клипперс» одержит домашнюю победу над «гриззли»?
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