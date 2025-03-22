В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 22 марта. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимает 7 место, одержав 39 побед и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Лос-Анджелеса одержали домашнюю победу над «Кливлендом» (132:119). В составе победителей результативностью отметился Кавай Леонард, который набрал 33 очка.

Не сыграют: Из-за травмы подколенного сухожилия в предстоящей игре не сыграет Джордан Миллер.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал четвёртую победу, обыграв также «Шарлотт» (123:88), «Атланту» (121:98), «Майами» (119:104).

«Мемфис»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 5 место, одержав 43 победы и потерпев 27 поражений.

Последние матчи: «Мемфис» потерпел поражение в матче против «Портленда» (99:115).

Не сыграют: Форвард Ламар Стивенс не сможет помочь «Мемфису» из-за травмы плеча.

Состояние команды: В последних пяти матчах «гризли» выиграли у «Майами» (125:91), «Юты» (122:115).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал четвёртую победу подряд

«Мемфис» проиграл во втором матче подряд

В этом сезоне «Клипперс» дважды обыграл «Мемфис» (128:114, 114:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Мемфиса» — 3.25.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Клипперс» в этом сезоне дважды обыграл «Мемфис», так что не исключаем новой победы баскетболистов из Лос-Анджелеса.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-6.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.90.