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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 10 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта»
    В матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Шарлотт». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 10 января. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 10 Января 2025 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 06:30 Шарлотт

    Шарлотт

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 7 место при 20 победах и 16 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел неудачу в игре с «Далласом» (97:118).

    Не сыграют: В лазарете «Лейкерс» находится всего один баскетболист, с травмой поясницы из строя выбыл Кэмерон Реддиш.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 2 победы. «Озёрники» обыграли такие команды, как «Портленд» (114:106) и «Атланта» (119:102).

    «Шарлотт»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 8 побед и потерпев 27 поражений.

    Последние матчи: «Шарлотт» вернулся на победную волну, выиграв у «Финикса» (115:104). Ключевую роль в составе победителей сыграл Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 10 передач.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Тре Манн (травма спины) и форвард Грант Уильямс (травма колена).

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    Состояние команды: У «Шарлотт» серия из 10 поражений подряд, отметим, что «шершням» удалось прервать её в игре с «Финиксом».

    Статистика для ставок

    • Прервалась 10-ти матчевая проигрышная серия «Шарлотт»

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» не может выиграть во втором матче подряд

    • В этом сезоне «Хьюстон» и «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. На победу «Шарлотт» — 3.72.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» не должен столкнуться с сопротивлением со стороны «Шарлотт». Наш ставка в пользу хозяев.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-8.5) с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: 220 очков за игру — средний показатель с участием «Лейкерс» и «Шарлотт». Так что, можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Леброн Джеймс и «Лейкерс» добьются успеха?
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