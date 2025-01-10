Лос-Анджелес Лейкерс
Шарлотт
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 7 место при 20 победах и 16 поражениях.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел неудачу в игре с «Далласом» (97:118).
Не сыграют: В лазарете «Лейкерс» находится всего один баскетболист, с травмой поясницы из строя выбыл Кэмерон Реддиш.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 2 победы. «Озёрники» обыграли такие команды, как «Портленд» (114:106) и «Атланта» (119:102).
«Шарлотт»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 8 побед и потерпев 27 поражений.
Последние матчи: «Шарлотт» вернулся на победную волну, выиграв у «Финикса» (115:104). Ключевую роль в составе победителей сыграл Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 10 передач.
Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Тре Манн (травма спины) и форвард Грант Уильямс (травма колена).
Состояние команды: У «Шарлотт» серия из 10 поражений подряд, отметим, что «шершням» удалось прервать её в игре с «Финиксом».
Статистика для ставок
- Прервалась 10-ти матчевая проигрышная серия «Шарлотт»
- «Лос-Анджелес Лейкерс» не может выиграть во втором матче подряд
- В этом сезоне «Хьюстон» и «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. На победу «Шарлотт» — 3.72.
ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 1.88Финикс — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.88Юта — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 3.47Даллас — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» не должен столкнуться с сопротивлением со стороны «Шарлотт». Наш ставка в пользу хозяев.
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-8.5) с коэффициентом 1.97.
Прогноз: 220 очков за игру — средний показатель с участием «Лейкерс» и «Шарлотт». Так что, можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.