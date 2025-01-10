В матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Шарлотт». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 10 января. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 7 место при 20 победах и 16 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел неудачу в игре с «Далласом» (97:118).

Не сыграют: В лазарете «Лейкерс» находится всего один баскетболист, с травмой поясницы из строя выбыл Кэмерон Реддиш.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 2 победы. «Озёрники» обыграли такие команды, как «Портленд» (114:106) и «Атланта» (119:102).

«Шарлотт»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 8 побед и потерпев 27 поражений.

Последние матчи: «Шарлотт» вернулся на победную волну, выиграв у «Финикса» (115:104). Ключевую роль в составе победителей сыграл Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 10 передач.

Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Тре Манн (травма спины) и форвард Грант Уильямс (травма колена).

Состояние команды: У «Шарлотт» серия из 10 поражений подряд, отметим, что «шершням» удалось прервать её в игре с «Финиксом».

Статистика для ставок

Прервалась 10-ти матчевая проигрышная серия «Шарлотт»

«Лос-Анджелес Лейкерс» не может выиграть во втором матче подряд

В этом сезоне «Хьюстон» и «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. На победу «Шарлотт» — 3.72.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» не должен столкнуться с сопротивлением со стороны «Шарлотт». Наш ставка в пользу хозяев.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-8.5) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: 220 очков за игру — средний показатель с участием «Лейкерс» и «Шарлотт». Так что, можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.