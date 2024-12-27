«Атланта»
Турнирное положение: После вполне себе удовлетворительного отрезка длительностью в неделю у «Атланты» снова наступил спад, поэтому она сейчас только восьмая на Востоке.
Последние матчи: За четыре последних поединка «Атланты» смогла выиграть только раз, зато обыграла крепкую «Миннесоту».
Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Атланту» не смогут сыграть Бафкин и Оконгву. У первого травма плеча, а у второго проблемы с коленом.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «быков» расклад сил в пользу хозяев паркета при всей их нестабильности.
«Чикаго»
Турнирное положение: Проблем у «Чикаго» выше крыши, поскольку который год клуб из Иллинойса не может выбраться выше десятого места в своей конференции.
Последние матчи: В двух последних матчах «Чикаго» безвольно проиграл, и это после трех подряд побед.
Травмированные игроки: Прямо сейчас за «Чикаго» не сможет сыграть Гидди. Также есть вопросы по Лонзо Боллу, который мот пропустить игру из-за простуды.
Общий тонус клуба: Выезд в Джорджию спокойно может обернуться третьим поражением подряд для «Чикаго».
Статистика для ставок
- «Атланта» в четырех последних матчах смогла победить всего лишь раз
- «Чикаго» выиграл четыре последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.32, а на победу «Чикаго» — 2.99.
Прогноз: «Атланта» выглядит более вероятным претендентом на победу.
- 2.15Портленд — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 2.71Сакраменто — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.77Мемфис — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Две команды способны замахнуться на результативный баскетбол.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 249 с коэффициентом 2.18.