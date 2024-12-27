В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атланта»

Турнирное положение: После вполне себе удовлетворительного отрезка длительностью в неделю у «Атланты» снова наступил спад, поэтому она сейчас только восьмая на Востоке.

Последние матчи: За четыре последних поединка «Атланты» смогла выиграть только раз, зато обыграла крепкую «Миннесоту».

Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Атланту» не смогут сыграть Бафкин и Оконгву. У первого травма плеча, а у второго проблемы с коленом.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «быков» расклад сил в пользу хозяев паркета при всей их нестабильности.

«Чикаго»

Турнирное положение: Проблем у «Чикаго» выше крыши, поскольку который год клуб из Иллинойса не может выбраться выше десятого места в своей конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В двух последних матчах «Чикаго» безвольно проиграл, и это после трех подряд побед.

Травмированные игроки: Прямо сейчас за «Чикаго» не сможет сыграть Гидди. Также есть вопросы по Лонзо Боллу, который мот пропустить игру из-за простуды.

Общий тонус клуба: Выезд в Джорджию спокойно может обернуться третьим поражением подряд для «Чикаго».

Статистика для ставок

«Атланта» в четырех последних матчах смогла победить всего лишь раз

«Чикаго» выиграл четыре последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.32, а на победу «Чикаго» — 2.99.

Прогноз: «Атланта» выглядит более вероятным претендентом на победу.

Альтернативный прогноз: Две команды способны замахнуться на результативный баскетбол.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 249 с коэффициентом 2.18.