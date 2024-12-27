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    «Чикаго» сможет снова одолеть «ястребов»?

    «Атланта» — «Чикаго». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Атланта»

    Турнирное положение: После вполне себе удовлетворительного отрезка длительностью в неделю у «Атланты» снова наступил спад, поэтому она сейчас только восьмая на Востоке.

    Последние матчи: За четыре последних поединка «Атланты» смогла выиграть только раз, зато обыграла крепкую «Миннесоту».

    Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Атланту» не смогут сыграть Бафкин и Оконгву. У первого травма плеча, а у второго проблемы с коленом.

    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «быков» расклад сил в пользу хозяев паркета при всей их нестабильности.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Проблем у «Чикаго» выше крыши, поскольку который год клуб из Иллинойса не может выбраться выше десятого места в своей конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В двух последних матчах «Чикаго» безвольно проиграл, и это после трех подряд побед.

    Травмированные игроки: Прямо сейчас за «Чикаго» не сможет сыграть Гидди. Также есть вопросы по Лонзо Боллу, который мот пропустить игру из-за простуды.

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    Общий тонус клуба: Выезд в Джорджию спокойно может обернуться третьим поражением подряд для «Чикаго».

    Статистика для ставок

    • «Атланта» в четырех последних матчах смогла победить всего лишь раз

    • «Чикаго» выиграл четыре последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.32, а на победу «Чикаго» — 2.99.

    Прогноз: «Атланта» выглядит более вероятным претендентом на победу.

    Альтернативный прогноз: Две команды способны замахнуться на результативный баскетбол.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 249 с коэффициентом 2.18.

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