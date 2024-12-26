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    «Денвер» ещё раз огорчит ослабленный «Финикс»?

    «Финикс» — «Денвер». Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Денвер»
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    «Денвер»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 26 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Декабря 2024 года

    Финикс

  • НБА
    •  Финикс 06:30 Денвер

    Денвер

  • НБА
    •

    «Финикс»

    Турнирное положение: Состояние «Финикса» сейчас оценивается, как неудовлетворительное, поскольку 11 место на Западе с такими результатами по-иному описать нельзя.

    Последние матчи: За три прошедших матча «Финикс» не смог победить ни в одной встрече, поэтому удивляться такому низкому месту в турнирной таблице западной конференции по меньше мере странно.

    Финикс — Денвер: коэффициенты букмекеров

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  • 2.1814.001.78Бонус€300
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    Травмированные игроки: Проблемы с баскетболистами у «Финикса» достаточно серьезные, поскольку клубу не могут помочь Гиллеспи, Аллен, Бол и Букер.

    Общий тонус клуба: В игре с «Денвером» хозяевам паркета придется в очередной раз испытать горечь поражения.

    «Денвер»

    Турнирное положение: Скрытый потенциал «Денвера» постепенно начинает проявляться, поскольку клуб из одноименного штат уже на пятой позиции западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В шести последних играх «Денвер» проиграл всего лишь раз, причем в последнем проведенном матче победа была добыта как раз над «Финиксом».

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Денвера» по-прежнему не могут играть Чанчар и Холмс.

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    Общий тонус клуба: Еще один матч против «Финикса» будет сложнее, чем тот, который случился несколько дней назад.

    Статистика для ставок

    • «Финикс» проиграл три последних поединка

    • «Денвер» выиграл два последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Финикса» дают коэффициент 2.29, а на победу «Денвера» — 1.68.

    Прогноз: «Финикс» с Дюрантом не сможет остановить разогнавшихся гостей.

    Альтернативный прогноз: В отличие от последней очной встречи между этими клубами получится результативный рождественский баскетбол.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.14.

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    «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» ещё раз огорчит ослабленный «Финикс»?
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