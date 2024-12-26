В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 26 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Финикс»

Турнирное положение: Состояние «Финикса» сейчас оценивается, как неудовлетворительное, поскольку 11 место на Западе с такими результатами по-иному описать нельзя.

Последние матчи: За три прошедших матча «Финикс» не смог победить ни в одной встрече, поэтому удивляться такому низкому месту в турнирной таблице западной конференции по меньше мере странно.

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Травмированные игроки: Проблемы с баскетболистами у «Финикса» достаточно серьезные, поскольку клубу не могут помочь Гиллеспи, Аллен, Бол и Букер.

Общий тонус клуба: В игре с «Денвером» хозяевам паркета придется в очередной раз испытать горечь поражения.

«Денвер»

Турнирное положение: Скрытый потенциал «Денвера» постепенно начинает проявляться, поскольку клуб из одноименного штат уже на пятой позиции западной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В шести последних играх «Денвер» проиграл всего лишь раз, причем в последнем проведенном матче победа была добыта как раз над «Финиксом».

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Денвера» по-прежнему не могут играть Чанчар и Холмс.

Общий тонус клуба: Еще один матч против «Финикса» будет сложнее, чем тот, который случился несколько дней назад.

Статистика для ставок

«Финикс» проиграл три последних поединка

«Денвер» выиграл два последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Финикса» дают коэффициент 2.29, а на победу «Денвера» — 1.68.

Прогноз: «Финикс» с Дюрантом не сможет остановить разогнавшихся гостей.

Альтернативный прогноз: В отличие от последней очной встречи между этими клубами получится результативный рождественский баскетбол.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.14.