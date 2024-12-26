Финикс
Денвер
«Финикс»
Турнирное положение: Состояние «Финикса» сейчас оценивается, как неудовлетворительное, поскольку 11 место на Западе с такими результатами по-иному описать нельзя.
Последние матчи: За три прошедших матча «Финикс» не смог победить ни в одной встрече, поэтому удивляться такому низкому месту в турнирной таблице западной конференции по меньше мере странно.
Финикс — Денвер: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы с баскетболистами у «Финикса» достаточно серьезные, поскольку клубу не могут помочь Гиллеспи, Аллен, Бол и Букер.
Общий тонус клуба: В игре с «Денвером» хозяевам паркета придется в очередной раз испытать горечь поражения.
«Денвер»
Турнирное положение: Скрытый потенциал «Денвера» постепенно начинает проявляться, поскольку клуб из одноименного штат уже на пятой позиции западной конференции.
Последние матчи: В шести последних играх «Денвер» проиграл всего лишь раз, причем в последнем проведенном матче победа была добыта как раз над «Финиксом».
Травмированные игроки: На данный момент времени у «Денвера» по-прежнему не могут играть Чанчар и Холмс.
Общий тонус клуба: Еще один матч против «Финикса» будет сложнее, чем тот, который случился несколько дней назад.
Статистика для ставок
- «Финикс» проиграл три последних поединка
- «Денвер» выиграл два последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Финикса» дают коэффициент 2.29, а на победу «Денвера» — 1.68.
Прогноз: «Финикс» с Дюрантом не сможет остановить разогнавшихся гостей.
- 2.46Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.84Бостон — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 2.72Даллас — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Альтернативный прогноз: В отличие от последней очной встречи между этими клубами получится результативный рождественский баскетбол.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.14.