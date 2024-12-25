Нью-Йорк
Сан-Антонио
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: На текущем отрезке сезона «Нью-Йорк» очень хорош, но все равно с четвертой строчки Востока он не поднялся вверх по таблице восточной конференции.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк» не потерпел ни одного поражения, а Таунс ужен е выглядит таким инородным телом, каким он был на старте сезона.
Нью-Йорк — Сан-Антонио: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Нью-Йорка» не может рассчитывать на МакКаллара и Робинсона.
Общий тонус клуба: Встреча против «Сан-Антонио» не получится равной, ибо потенциал хозяев намного выше по всем параметрам.
«Сан-Антонио»
Турнирное положение: Результаты «Сан-Антонио» в последних матчах позволил техасскому клубу запрыгнуть на девятую позицию Запада.
Последние матчи: За четыре последних поединка «Сан-Антонио» выиграл три раза и в отличном настроении отправляется в Нью-Йорк
Травмированные игроки: Сейчас руководство «Сан-Антонио» может вздохнуть с облегчением, поскольку ни одного больного баскетболиста в составе «шпор» нет.
Общий тонус клуба: Если гости намереваются увезти победу, то придется играть лучше, чем в последних выигрышных поединках по сезону.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» выиграл четыре последних матча по календарю
- Последний матч между этими командами остался за «Сан-Антонио»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.27, а на победу «Сан-Антонио» — 4.05.
Прогноз: «Нью-Йорк» по позволит гостям в этом поединке претендовать на что-то серьезное.
- 2.46Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.84Бостон — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 2.72Даллас — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Альтернативный прогноз: В игре не будет результативного баскетбола.
Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.19.