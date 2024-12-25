В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 25 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: На текущем отрезке сезона «Нью-Йорк» очень хорош, но все равно с четвертой строчки Востока он не поднялся вверх по таблице восточной конференции.

Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк» не потерпел ни одного поражения, а Таунс ужен е выглядит таким инородным телом, каким он был на старте сезона.

Нью-Йорк — Сан-Антонио: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.2718.004.30Бонус€300

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Нью-Йорка» не может рассчитывать на МакКаллара и Робинсона.

Общий тонус клуба: Встреча против «Сан-Антонио» не получится равной, ибо потенциал хозяев намного выше по всем параметрам.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: Результаты «Сан-Антонио» в последних матчах позволил техасскому клубу запрыгнуть на девятую позицию Запада.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: За четыре последних поединка «Сан-Антонио» выиграл три раза и в отличном настроении отправляется в Нью-Йорк

Травмированные игроки: Сейчас руководство «Сан-Антонио» может вздохнуть с облегчением, поскольку ни одного больного баскетболиста в составе «шпор» нет.

Общий тонус клуба: Если гости намереваются увезти победу, то придется играть лучше, чем в последних выигрышных поединках по сезону.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» выиграл четыре последних матча по календарю

Последний матч между этими командами остался за «Сан-Антонио»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.27, а на победу «Сан-Антонио» — 4.05.

Прогноз: «Нью-Йорк» по позволит гостям в этом поединке претендовать на что-то серьезное.

Альтернативный прогноз: В игре не будет результативного баскетбола.

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.19.