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    «Сан-Антонио» поборется за победу в Нью-Йорке?

    «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 25 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио»
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    «Сан-Антонио»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 25 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 25 Декабря 2024 года

    Нью-Йорк

  • НБА
    •  Нью-Йорк 20:00 Сан-Антонио

    Сан-Антонио

  • НБА
    •

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: На текущем отрезке сезона «Нью-Йорк» очень хорош, но все равно с четвертой строчки Востока он не поднялся вверх по таблице восточной конференции.

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк» не потерпел ни одного поражения, а Таунс ужен е выглядит таким инородным телом, каким он был на старте сезона.

    Нью-Йорк — Сан-Антонио: коэффициенты букмекеров

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  • 1.2718.004.30Бонус€300
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    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Нью-Йорка» не может рассчитывать на МакКаллара и Робинсона.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Сан-Антонио» не получится равной, ибо потенциал хозяев намного выше по всем параметрам.

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: Результаты «Сан-Антонио» в последних матчах позволил техасскому клубу запрыгнуть на девятую позицию Запада.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: За четыре последних поединка «Сан-Антонио» выиграл три раза и в отличном настроении отправляется в Нью-Йорк

    Травмированные игроки: Сейчас руководство «Сан-Антонио» может вздохнуть с облегчением, поскольку ни одного больного баскетболиста в составе «шпор» нет.

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    Общий тонус клуба: Если гости намереваются увезти победу, то придется играть лучше, чем в последних выигрышных поединках по сезону.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» выиграл четыре последних матча по календарю

    • Последний матч между этими командами остался за «Сан-Антонио»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.27, а на победу «Сан-Антонио» — 4.05.

    Прогноз: «Нью-Йорк» по позволит гостям в этом поединке претендовать на что-то серьезное.

    Альтернативный прогноз: В игре не будет результативного баскетбола.

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.19.

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    «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 25.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сан-Антонио» поборется за победу в Нью-Йорке?
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