Сан-Антонио
Портленд
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 11 место при 14 победах и 13 поражениях.
Последние матчи: «Сан-Антонио» успешно сыграл на домашней арене против «Атланты» (133:126). Победу техасцы одержали в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (120:120). Вклад в победу команды внёс Виктор Вембаньяма, набрав 42 очка.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч игроков нет.
Состояние команды: В последних трёх матчах «Сан-Антонио» одержал три победы.
«Портленд»
Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 9 побед и 18 поражений.
Последние матчи: Баскетболисты из Орегона одержали домашнюю победу над «Денвером» (126:124). В составе победителей результативностью отметился Анферни Саймонс, оформив дабл-дабл из 28 очков и 10 передач.
Не сыграют: В составе «Портленда» есть три баскетболиста, которые получили травмы. Из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул (травма лодыжки), канадский форвард Далано Бэнтон (травма бедра) и американский защитник Тейз Мур (травма бедра).
Состояние команды: «Портленд» прервал шестиматчевую проигрышную серию.
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» переиграл «Атланту» в овертайме (133:126)
- «Портленд» прервал проигрышную серию из 6 матчей
- В этом сезоне «Сан-Антонио» дважды обыграл «Портленд» со счётом 118:105, 118:105
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Портленда» — 2.95.
ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 1.89Финикс — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.00Даллас — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.93Нью-Орлеан — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В состав «Сан-Антонио» после травмы вернулся Виктор Вембаньяма. Так что техасцы вполне могут продлить победную серию в противостоянии с «Портлендом».
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-6.5) с коэффициентом 2.01.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.93.