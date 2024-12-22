В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 22 декабря. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 11 место при 14 победах и 13 поражениях.

Последние матчи: «Сан-Антонио» успешно сыграл на домашней арене против «Атланты» (133:126). Победу техасцы одержали в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (120:120). Вклад в победу команды внёс Виктор Вембаньяма, набрав 42 очка.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч игроков нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних трёх матчах «Сан-Антонио» одержал три победы.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 9 побед и 18 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Орегона одержали домашнюю победу над «Денвером» (126:124). В составе победителей результативностью отметился Анферни Саймонс, оформив дабл-дабл из 28 очков и 10 передач.

Не сыграют: В составе «Портленда» есть три баскетболиста, которые получили травмы. Из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул (травма лодыжки), канадский форвард Далано Бэнтон (травма бедра) и американский защитник Тейз Мур (травма бедра).

Состояние команды: «Портленд» прервал шестиматчевую проигрышную серию.

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» переиграл «Атланту» в овертайме (133:126)

«Портленд» прервал проигрышную серию из 6 матчей

В этом сезоне «Сан-Антонио» дважды обыграл «Портленд» со счётом 118:105, 118:105

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Портленда» — 2.95.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: В состав «Сан-Антонио» после травмы вернулся Виктор Вембаньяма. Так что техасцы вполне могут продлить победную серию в противостоянии с «Портлендом».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-6.5) с коэффициентом 2.01.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.93.