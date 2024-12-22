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    «Сан-Антонио» на опыте обыграет соперника из Орегона?

    «Сан-Антонио» — «Портленд». Ставка (к.2.01) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Портленд»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 22 декабря. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Декабря 2024 года

    Сан-Антонио

  • НБА
    •  Сан-Антонио 04:30 Портленд

    Портленд

  • НБА
    •

    «Сан-Антонио»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 11 место при 14 победах и 13 поражениях.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» успешно сыграл на домашней арене против «Атланты» (133:126). Победу техасцы одержали в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (120:120). Вклад в победу команды внёс Виктор Вембаньяма, набрав 42 очка.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч игроков нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних трёх матчах «Сан-Антонио» одержал три победы.

    «Портленд»

    Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 9 побед и 18 поражений.

    Последние матчи: Баскетболисты из Орегона одержали домашнюю победу над «Денвером» (126:124). В составе победителей результативностью отметился Анферни Саймонс, оформив дабл-дабл из 28 очков и 10 передач.

    Не сыграют: В составе «Портленда» есть три баскетболиста, которые получили травмы. Из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул (травма лодыжки), канадский форвард Далано Бэнтон (травма бедра) и американский защитник Тейз Мур (травма бедра).

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    Состояние команды: «Портленд» прервал шестиматчевую проигрышную серию.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Антонио» переиграл «Атланту» в овертайме (133:126)

    • «Портленд» прервал проигрышную серию из 6 матчей

    • В этом сезоне «Сан-Антонио» дважды обыграл «Портленд» со счётом 118:105, 118:105

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Портленда» — 2.95.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: В состав «Сан-Антонио» после травмы вернулся Виктор Вембаньяма. Так что техасцы вполне могут продлить победную серию в противостоянии с «Портлендом».

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-6.5) с коэффициентом 2.01.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Сан-Антонио» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сан-Антонио» на опыте обыграет соперника из Орегона?
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