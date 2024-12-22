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    «Миннесота» прервёт проигрышую серию «Голден Стэйт»?

    «Миннесота» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Голден Стэйт»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Миннесота»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Миннесоты» занимают 8 место, одержав 14 побед и потерпев 12 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Миннесота» потерпела крупное поражение в матче против «Нью-Йорка» (107:133).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала три победы.

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: «Голден Стэйт» расположился на 9 месте в турнирной таблице Западной конференции при 14 победах и 12 поражениях.

    Последние матчи: «Голден Стэйт» проиграл в гостевом матче «Мемфису» (93:144). «Голден Стэйт» проиграл в третьем матче подряд, также были неудачные игры с «Далласом» (133:143) и «Хьюстоном» (90:91). Лидер калифорнийцев Стеф Карри провёл худший матч в карьере, не реализовав ни одного броска с игры за 24 минуты игры.

    Не сыграют: «Голден Стэйт» не сможет рассчитывать на своего защитника Мозеса Муди, который травмировал колено.

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    Состояние команды: В игре против «Мемфиса» провалился Дрэймонд Грин: 0 очков, 0 подборов и 0 передач.

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Голден Стэйт» составляет три матча

    • «Миннесота» выиграла три матча в пяти сыгранных встречах

    • В этом сезоне соперники обменялись победами: «Голден Стэйт» выиграл со счетом 114:106, а «Миннесота» — 107:90

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. На победу «Голден Стэйт» — 2.22.

    ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: Обе команды потерпели поражение в минувшем туре, нельзя исключать равной и упорной борьбы со стороны «Голден Стэйт» и «Миннесоты». Мы остановим свой выбор в пользу «Миннесоты», так как калифорнийцы не могут добиться положительного результата на протяжении трёх матчей.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-3.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Голден Стэйт» и «Миннесоты» забрасывают 200 очков. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 216.5 с коэффициентом 1.83.

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    «Миннесота» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» прервёт проигрышую серию «Голден Стэйт»?
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