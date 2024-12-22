«Миннесота»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Миннесоты» занимают 8 место, одержав 14 побед и потерпев 12 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Миннесота» потерпела крупное поражение в матче против «Нью-Йорка» (107:133).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала три победы.
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: «Голден Стэйт» расположился на 9 месте в турнирной таблице Западной конференции при 14 победах и 12 поражениях.
Последние матчи: «Голден Стэйт» проиграл в гостевом матче «Мемфису» (93:144). «Голден Стэйт» проиграл в третьем матче подряд, также были неудачные игры с «Далласом» (133:143) и «Хьюстоном» (90:91). Лидер калифорнийцев Стеф Карри провёл худший матч в карьере, не реализовав ни одного броска с игры за 24 минуты игры.
Не сыграют: «Голден Стэйт» не сможет рассчитывать на своего защитника Мозеса Муди, который травмировал колено.
Состояние команды: В игре против «Мемфиса» провалился Дрэймонд Грин: 0 очков, 0 подборов и 0 передач.
Статистика для ставок
- Проигрышная серия «Голден Стэйт» составляет три матча
- «Миннесота» выиграла три матча в пяти сыгранных встречах
- В этом сезоне соперники обменялись победами: «Голден Стэйт» выиграл со счетом 114:106, а «Миннесота» — 107:90
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. На победу «Голден Стэйт» — 2.22.
ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.
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Прогноз: Обе команды потерпели поражение в минувшем туре, нельзя исключать равной и упорной борьбы со стороны «Голден Стэйт» и «Миннесоты». Мы остановим свой выбор в пользу «Миннесоты», так как калифорнийцы не могут добиться положительного результата на протяжении трёх матчей.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-3.5) с коэффициентом 1.83.
Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Голден Стэйт» и «Миннесоты» забрасывают 200 очков. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.
Ставка: ТМ 216.5 с коэффициентом 1.83.