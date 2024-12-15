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    «Хьюстон» даст бой «Оклахоме»?

    «Оклахома» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Хьюстон»
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    «Хьюстон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 15 декабря. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Достижения «Оклахомы» не остаются незамеченными, поскольку клуб продолжает идти в лидерах Запада даже без пяти игроков основы.

    Последние матчи: В последних четырёх матчах у «Оклахомы» не было поводов для поражений, а сама команда провела матчи максимально убедительно.

    Травмированные игроки: У «Оклахомы» по-прежнему много травмированных: Дьент, Флаглер, Холмгрен, Топич и Уильямс. Пропустить важную игру вполне может и австралиец Дукас.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Хьюстона» будет крайне сложной, поскольку техасский клуб отлично знает, как играть при обороне собственного кольца.

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: Игроки «Хьюстона» абсолютно по делу выбрались в финал Кубка НБА, поскольку игра «Рокетс» в целом по сезону одна из сильнейших в защите.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В матче полуфинала конференции «Хьюстон» справился с самим «Голден Стэйт», позволив Карри и компании набрать всего 90 очков за матч.

    Травмированные игроки: Все баскетболисты «Хьюстона» могут принимать участие в предстоящем поединке, что развязывает руки Удоке в плане гибкости.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» будет интересной, и у гостей даже психологический перевес за счет побед в последних очных противостояниях.

    Статистика для ставок

    • Три из последних четырех очных противостояний остались за «Хьюстоном»

    • «Оклахома» выиграла четыре последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.45, а на победу «Юты» — 2.90.

    Прогноз: Несмотря на солидные потери по составу, именно «Оклахома» выглядит более вероятным претендентом на победу.

    Альтернативный прогноз: Встреча не получится результативной, поскольку защита будет превалировать в этом поединке.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТМ 208 с коэффициентом 2.13.

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    «Оклахома» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» даст бой «Оклахоме»?
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