В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 15 декабря. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: Достижения «Оклахомы» не остаются незамеченными, поскольку клуб продолжает идти в лидерах Запада даже без пяти игроков основы.

Последние матчи: В последних четырёх матчах у «Оклахомы» не было поводов для поражений, а сама команда провела матчи максимально убедительно.

Травмированные игроки: У «Оклахомы» по-прежнему много травмированных: Дьент, Флаглер, Холмгрен, Топич и Уильямс. Пропустить важную игру вполне может и австралиец Дукас.

Общий тонус клуба: Встреча против «Хьюстона» будет крайне сложной, поскольку техасский клуб отлично знает, как играть при обороне собственного кольца.

«Хьюстон»

Турнирное положение: Игроки «Хьюстона» абсолютно по делу выбрались в финал Кубка НБА, поскольку игра «Рокетс» в целом по сезону одна из сильнейших в защите.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В матче полуфинала конференции «Хьюстон» справился с самим «Голден Стэйт», позволив Карри и компании набрать всего 90 очков за матч.

Травмированные игроки: Все баскетболисты «Хьюстона» могут принимать участие в предстоящем поединке, что развязывает руки Удоке в плане гибкости.

Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» будет интересной, и у гостей даже психологический перевес за счет побед в последних очных противостояниях.

Статистика для ставок

Три из последних четырех очных противостояний остались за «Хьюстоном»

«Оклахома» выиграла четыре последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.45, а на победу «Юты» — 2.90.

Прогноз: Несмотря на солидные потери по составу, именно «Оклахома» выглядит более вероятным претендентом на победу.

Альтернативный прогноз: Встреча не получится результативной, поскольку защита будет превалировать в этом поединке.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТМ 208 с коэффициентом 2.13.