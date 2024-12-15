«Оклахома»
Турнирное положение: Достижения «Оклахомы» не остаются незамеченными, поскольку клуб продолжает идти в лидерах Запада даже без пяти игроков основы.
Последние матчи: В последних четырёх матчах у «Оклахомы» не было поводов для поражений, а сама команда провела матчи максимально убедительно.
Травмированные игроки: У «Оклахомы» по-прежнему много травмированных: Дьент, Флаглер, Холмгрен, Топич и Уильямс. Пропустить важную игру вполне может и австралиец Дукас.
Общий тонус клуба: Встреча против «Хьюстона» будет крайне сложной, поскольку техасский клуб отлично знает, как играть при обороне собственного кольца.
«Хьюстон»
Турнирное положение: Игроки «Хьюстона» абсолютно по делу выбрались в финал Кубка НБА, поскольку игра «Рокетс» в целом по сезону одна из сильнейших в защите.
Последние матчи: В матче полуфинала конференции «Хьюстон» справился с самим «Голден Стэйт», позволив Карри и компании набрать всего 90 очков за матч.
Травмированные игроки: Все баскетболисты «Хьюстона» могут принимать участие в предстоящем поединке, что развязывает руки Удоке в плане гибкости.
Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» будет интересной, и у гостей даже психологический перевес за счет побед в последних очных противостояниях.
Статистика для ставок
- Три из последних четырех очных противостояний остались за «Хьюстоном»
- «Оклахома» выиграла четыре последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.45, а на победу «Юты» — 2.90.
Прогноз: Несмотря на солидные потери по составу, именно «Оклахома» выглядит более вероятным претендентом на победу.
- 1.92Милуоки — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 00:30
- 1.92Портленд — Сан-Антонио: прогноз и ставкаСегодня в 06:00
- 2.01Юта — Финикс: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
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Альтернативный прогноз: Встреча не получится результативной, поскольку защита будет превалировать в этом поединке.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТМ 208 с коэффициентом 2.13.