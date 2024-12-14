Юта
Финикс
«Юта»
Турнирная таблица: «Джазмены» из Солт-Лейк-Сити расположились на предпоследнем 14 месте турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Юты» 5 побед, в пассиве — 18 поражений.
Последние матчи: «Юта» в выездном матче регулярного чемпионата проиграла «Сакраменто» (97:141).
Не сыграют: С травмой лодыжки из строя «Юты» выбыл Тейлор Хендрикс. В команду из лазарета вернулись Джон Коллинз, Лаури Маркканен, Дрю Юбэнкс и Кайл Филиповски.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Прогнозы и ставки на НБА
Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» одержала всего одну победу.
«Финикс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 10 место. «Солнечные» одержали 12 побед и потерпели 11 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Финикс» потерпел поражение в матче против «Орландо» (110:115).
Не сыграют: В лазарете «Финикса» со сломанной лодыжкой остался Коллин Гиллеспи. В строй вернулись Юсуф Нуркич, Брэдли Бил и Кевин Дюрант.
Состояние команды: «Финикс» потерпел третье поражение подряд, проиграв также «Майами» (111:121) и «Нью-Орлеану» (124:126).
Статистика для ставок
В Западной конференции «Юта» занимает предпоследнее 14 место
«Финикс» потерпел третье поражение подряд
В этом сезоне «Финикс» выиграл у «Юты» (120:112)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Юты» — 2.89.
ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.
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Прогноз: «Финикс» хоть и проиграл в третьем матче подряд, наверняка, добьётся победы матче против «Юты».
Ставка: Фора «Финикса» (-6.5) с коэффициентом 2.01.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.92.