«Юта» — «Финикс». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 декабря 2024 года Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Финикс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирная таблица: «Джазмены» из Солт-Лейк-Сити расположились на предпоследнем 14 месте турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Юты» 5 побед, в пассиве — 18 поражений.

Последние матчи: «Юта» в выездном матче регулярного чемпионата проиграла «Сакраменто» (97:141).

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя «Юты» выбыл Тейлор Хендрикс. В команду из лазарета вернулись Джон Коллинз, Лаури Маркканен, Дрю Юбэнкс и Кайл Филиповски.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» одержала всего одну победу.

«Финикс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 10 место. «Солнечные» одержали 12 побед и потерпели 11 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Финикс» потерпел поражение в матче против «Орландо» (110:115).

Не сыграют: В лазарете «Финикса» со сломанной лодыжкой остался Коллин Гиллеспи. В строй вернулись Юсуф Нуркич, Брэдли Бил и Кевин Дюрант.

Состояние команды: «Финикс» потерпел третье поражение подряд, проиграв также «Майами» (111:121) и «Нью-Орлеану» (124:126).

Статистика для ставок

В Западной конференции «Юта» занимает предпоследнее 14 место

«Финикс» потерпел третье поражение подряд

В этом сезоне «Финикс» выиграл у «Юты» (120:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Юты» — 2.89.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

Прогноз: «Финикс» хоть и проиграл в третьем матче подряд, наверняка, добьётся победы матче против «Юты».

Ставка: Фора «Финикса» (-6.5) с коэффициентом 2.01.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.92.