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    «Финикс» не потерпит поражение в Солт-Лейк-Сити?

    «Юта» — «Финикс». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 декабря 2024 года

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    «Юта» — «Финикс». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 декабря 2024 года Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Финикс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Декабря 2024 года

    Юта

  • НБА
    •  Юта 05:30 Финикс

    Финикс

  • НБА
    •

    «Юта»

    Турнирная таблица: «Джазмены» из Солт-Лейк-Сити расположились на предпоследнем 14 месте турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Юты» 5 побед, в пассиве — 18 поражений.

    Последние матчи: «Юта» в выездном матче регулярного чемпионата проиграла «Сакраменто» (97:141).

    Не сыграют: С травмой лодыжки из строя «Юты» выбыл Тейлор Хендрикс. В команду из лазарета вернулись Джон Коллинз, Лаури Маркканен, Дрю Юбэнкс и Кайл Филиповски.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций


    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» одержала всего одну победу.

    «Финикс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 10 место. «Солнечные» одержали 12 побед и потерпели 11 поражений.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Финикс» потерпел поражение в матче против «Орландо» (110:115).

    Не сыграют: В лазарете «Финикса» со сломанной лодыжкой остался Коллин Гиллеспи. В строй вернулись Юсуф Нуркич, Брэдли Бил и Кевин Дюрант.

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    Состояние команды: «Финикс» потерпел третье поражение подряд, проиграв также «Майами» (111:121) и «Нью-Орлеану» (124:126).

    Статистика для ставок

    В Западной конференции «Юта» занимает предпоследнее 14 место

    «Финикс» потерпел третье поражение подряд

    В этом сезоне «Финикс» выиграл у «Юты» (120:112)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Юты» — 2.89.

    ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: «Финикс» хоть и проиграл в третьем матче подряд, наверняка, добьётся победы матче против «Юты».

    Ставка: Фора «Финикса» (-6.5) с коэффициентом 2.01.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.92.

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    «Юта» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» не потерпит поражение в Солт-Лейк-Сити?
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