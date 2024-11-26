В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 26 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 8 побед и потерпев 9 поражений.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел фиаско в матче против «Бруклина» (103:108).

Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют Девин Картер, Мэйсон Джонс и Малик Монк. Баскетболисты травмировали плечо и лодыжку соответственно.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Сакраменто» потерпел в третьем матче подряд.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в лидеры Западной конференции, одержав 4 победы, «громобойцы» пока идут без поражений в сезоне.

Последние матчи: «Громобойцы» одержали победу над «Портлендом» в домашнем матче (109:99). В составе «Оклахомы» результативностью отметился защитник Джаден Уильямс, который набрал в матче 30 очков.

Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена). После травмы лодыжки в строй вернулся Уильямс.

Состояние команды: «Оклахома» вернула лидерство в Западной конференций, смести в первой строчки «Голден Стэйт».

Статистика для ставок

«Сакраменто» проиграл в третьем матче подряд

«Оклахома» — новый лидер Западной конференции

В этом сезоне «Оклахома» и «Сакраменто» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Сакраменто» — 2.40.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Сакраменто» и «Бруклин» в среднем за игру забрасывают по 90-100 очков. Наверняка, игра получится равной и одна из команд выиграет с небольшим перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.93.