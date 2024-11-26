ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября Рафаэль НадальПоследний матч Надаля, непобедимые итальянцы и новый тренер Джоковича «Куньлунь» в матче с «Динамо» МинскПобедная серия «Спартака», прогресс московского «Динамо», активный рывок «Куньлуня»
    Все новости спорта

    «Оклахома» отстоит лидерство на Западе?

    «Сакраменто» — «Оклахома». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 26 ноября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Оклахома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 26 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 26 Ноября 2024 года

    Сакраменто

  • НБА
    •  Сакраменто 06:00 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 8 побед и потерпев 9 поражений.

    Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел фиаско в матче против «Бруклина» (103:108).

    Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют Девин Картер, Мэйсон Джонс и Малик Монк. Баскетболисты травмировали плечо и лодыжку соответственно.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Сакраменто» потерпел в третьем матче подряд.

    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в лидеры Западной конференции, одержав 4 победы, «громобойцы» пока идут без поражений в сезоне.

    Последние матчи: «Громобойцы» одержали победу над «Портлендом» в домашнем матче (109:99). В составе «Оклахомы» результативностью отметился защитник Джаден Уильямс, который набрал в матче 30 очков.

    Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена). После травмы лодыжки в строй вернулся Уильямс.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Оклахома» вернула лидерство в Западной конференций, смести в первой строчки «Голден Стэйт».

    Статистика для ставок

    • «Сакраменто» проиграл в третьем матче подряд

    • «Оклахома» — новый лидер Западной конференции

    • В этом сезоне «Оклахома» и «Сакраменто» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Сакраменто» — 2.40.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Сакраменто» и «Бруклин» в среднем за игру забрасывают по 90-100 очков. Наверняка, игра получится равной и одна из команд выиграет с небольшим перевесом в счёте.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Детройт — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шарлотт — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Атланта — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Мемфис — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нисиока — Мория
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Негриту — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Имер — Захаров
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сакраменто» — «Оклахома»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» отстоит лидерство на Западе?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры