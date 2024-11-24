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    «Голден Стэйт» сохранит лидерство на Западе?

    «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 24 ноября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сан-Антонио»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» поднялся с 14 на 12 место. В активе техасцев 8 побед и 8 поражений.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате. В рамках минувшего тура «шпоры» нанесли поражение «музыкантам» из «Юты» (126:118). Ключевую роль в матче сыграл Харрисон Барнс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: Джереми Сохан не сыграет в предстоящей игре против «Голден Стэйт» из-за травмы. Под вопросом участие Девина Васселла, Тре Джонса, Зака Коллинса, Келдона Джонсона, Криса Пола и Виктора Вембаньямы.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сан-Антонио» выиграл три матча.

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: «Голден Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 12 побед и потерпев 3 поражения.

    Последние матчи: «Войны» добились победы в игре против «Нью-Орлеана» (112:108). В составе калифорнийского клуба результативностью отметился канадский форвард Эндрю Уиггинс, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

    Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Де'Энтони Мелтон.

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    Состояние команды: «Голден Стэйт» добился четырех побед в последних пяти матчах.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» составляет два матча

    • «Голден Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции

    • В этом сезоне «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Сан-Антонио» — 2.31.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93. соответственно.

    Прогноз: «Голден Стэйт» наверняка, подтввердит статус фаворита и добьётся победы в предстоящей игре.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» (-3.5) с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» сохранит лидерство на Западе?
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